Más de 31 mil alumnos campechanos no podrán usar el Ko'ox a partir de noviembre si no renuevan su tarjeta

Más de 31 mil estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad podrían quedarse sin utilizar el servicio de transporte público Ko’ox a partir de noviembre, cuando comenzará el periodo en que se concentra el mayor número de vencimientos de las tarjetas estudiantiles. Una vez caducadas, las credenciales dejarán de ser reconocidas por los lectores instalados en las unidades, por lo que los jóvenes deberán renovarlas para continuar utilizando el servicio.

El director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, llamó a los estudiantes a revisar desde ahora la vigencia de sus tarjetas a través de la aplicación Ko’ox Contigo, pues, aunque algunas ya vencieron, la mayor cantidad caducará entre noviembre y diciembre. Precisó que el padrón alcanza alrededor de 32 mil estudiantes con este beneficio.

El funcionario explicó que las tarjetas de secundaria tienen una vigencia de un año, mientras que las correspondientes a estudiantes de preparatoria y universidad tienen una duración de seis meses.

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Por ello, los vencimientos se distribuyen durante diferentes meses y no todos los beneficiarios tendrán que realizar el trámite al mismo tiempo.

Zubieta Marco recordó que en agosto únicamente vencieron alrededor de 200 tarjetas, por lo que descartó que en ese momento se tratara de una cantidad considerable respecto al total de beneficiarios.

Advirtió que noviembre y diciembre concentran una cantidad mucho mayor de vencimientos, de ahí la importancia de que los estudiantes no esperen hasta el último momento para verificar su situación.

Para renovar la vigencia, los estudiantes deben acudir a la ARTEC con su tarjeta, comprobante de inscripción y una identificación oficial, como el INE, para acreditar que continúan estudiando. El trámite, aseguró, es rápido, pues basta con pasar la tarjeta por un dispositivo para actualizar su vigencia por otro periodo.

Advirtió que quienes dejen vencer su credencial no podrán abordar las unidades con el beneficio estudiantil, ya que el lector de los autobuses detecta la vigencia de la tarjeta.

Incluso, señaló, los propios usuarios pueden comprobar la fecha de vencimiento al pasarla por el lector, donde aparece la información correspondiente. Por ello, insistió en que los más de 31 mil estudiantes beneficiarios revisen cuanto antes su fecha de vencimiento y eviten sorpresas al intentar utilizar el transporte público.

En otro tema, ante el cierre temporal de las avenidas Fundadores y Ampliación Francisco I. Madero por las ferias de San Román y San Francisco, el titular de ARTEC aclaró que la única ruta afectada es la de Siglo XXI, y dijo que las vías alternas pueden consultarse en las plataformas de la dependencia y del Ayuntamiento de Campeche