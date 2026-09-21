Captura de pulpo recupera ritmo durante septiembre y alcanza 4 mil 200 toneladas en Yucatán

La captura de pulpo comenzó a recuperarse durante la primera mitad de septiembre, después de un agosto por debajo de las expectativas del sector pesquero, informó Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola.

Hasta mediados de mes, la producción reportada en el litoral yucateco rondaba las 4 mil 200 toneladas, mientras el precio en playa se ubicaba entre 110 y 120 pesos por kilo.

Sánchez Sánchez explicó que durante agosto la captura fue menor a la esperada, pero en los primeros días de septiembre las embarcaciones ribereñas comenzaron a regresar con mejores volúmenes.

El sector espera ahora que la llegada de embarcaciones de mediana y mayor altura incremente la producción durante las próximas semanas.

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La temporada de pulpo comenzó el 1 de agosto y concluirá el 15 de diciembre, por lo que todavía quedan casi tres meses de actividad.

El dirigente empresarial señaló que el repunte ha mejorado las expectativas tanto de pescadores ribereños como de empresas procesadoras y comercializadoras.

La temporada pasada cerró con una cuota permisible de 32 mil toneladas para Campeche y Yucatán, después de que la autoridad federal ampliara el límite originalmente establecido en 28 mil toneladas.

Para el 2026, sin embargo, todavía no se ha dado a conocer oficialmente el volumen máximo autorizado, por lo que cualquier expectativa de alcanzar 28 mil, 30 mil o más toneladas debe manejarse como estimación del sector y no como meta oficial.

Comienzan exportaciones

Sánchez Sánchez indicó que industriales yucatecos comenzaron a colocar producto en mercados europeos y mantienen negociaciones para ampliar las ventas hacia Estados Unidos.

El pulpo también mantiene demanda en el mercado nacional y dentro de la Península de Yucatán.

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El precio actual, de entre 110 y 120 pesos por kilo, es superior al registrado al inicio de la temporada, cuando llegó a pagarse alrededor de 85 pesos, aunque todavía se encuentra por debajo de los 135 pesos con los que cerró la temporada anterior.

El dirigente consideró que la evolución del precio será determinante para la rentabilidad de los pescadores, debido al costo de combustible, carnada, hielo y operación de las embarcaciones.

La expectativa del sector está puesta ahora en que las buenas condiciones meteorológicas se mantengan durante septiembre antes de la llegada de los primeros “nortes”, que suelen reducir los días efectivos de pesca.

El comportamiento de las próximas semanas permitirá saber si el repunte observado a mediados de septiembre compensa el arranque lento de agosto y acerca la producción a los niveles alcanzados en temporadas anteriores.