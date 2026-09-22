Campechanos exigen agilizar trámites del Ko´ox

Aunque los estudiantes están a favor de renovar sus tarjetas del sistema Ko’ox, consideran que el trámite de renovación en la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (ARTEC) es tedioso y genera incertidumbre entre los jó- venes que dependen de este servicio para trasladarse a sus centros educativos. La medida, anunciada por Eduardo Zubieta Marco, director general del ARTEC, tiene como objetivo actualizar las tarjetas y evitar el mal uso por parte de personas que ya no son estudiantes, aunque no signifi cará un costo alguno para los alumnos de todas las escuelas, que de todas maneras tendrán que hacer el esfuerzo de realizar el trámite en persona.

Esto se debe a que los mismos educandos señalan que existen dudas sobre este procedimiento, como la de que, al momento de que se desactiven sus tarjetas, no podrán tener acceso a subir a los camiones del sistema Ko’ox de la empresa “Movibus”, lo que podría afectar su movilidad durante el periodo de transición. “La verdad sí tengo muchas dudas de cómo va a ser el proceso. Hace falta más información por parte de las autoridades. Lo único que he llegado a escuchar es que se tiene que renovar, y para hacer el trámite será un tiempo que se tiene que dedicar, sobre todo los que somos estudiantes que tenemos que venir a la escuela durante la fi nalización de los semestres”, manifestó Brenda Moo Cohuo, estudiante de preparatoria.

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En general, los estudiantes califi caron como buena en parte la medida de la cancelación de la tarjeta del Ko’ox, al considerar que así no se le dará mal uso a otras personas que deben pagar más por usar el servicio de transporte. “Para mí está bien, para que otras personas no les den mal uso a nuestras tarjetas y de que paguen lo mismo que nosotros los estudiantes que pagamos menos por acudir a las escuelas. Considero que si el trámite es tedioso hay que hacerlo para los que sigan estudiando”, añadió Valentina Itzá, alumna de preparatoria.

Para hacer este trámite, los estudiantes de todas las escuelas de educación media superior y superior deberán acudir a las instalaciones del ARTEC, que se ubica en la intersección de las avenidas Tormenta con Casa de Justicia, en el fraccionamiento Las Flores. El trámite, según lo informado, será gratuito, pero requerirá la presencia física del estudiante y la presentación de documentación que acredite su inscripción vigente en el plantel educativo correspondiente.

Para algunos padres de familia, está bien la desactivación de las tarjetas del Ko’ox para estudiantes al término de los semestres, debido a que algunos abandonan la escuela, pero siguen utilizando las tarjetas para trasladarse, generando un uso indebido del subsidio estatal. “Pues algunos dejan de asistir a las escuelas y siguen usando las tarjetas. Yo veo bien que se renueven, sobre todo para que los estudiantes tengan empe- ño a los estudios”, señaló Armida Ayuso, madre de familia.

Otros padres expresaron su preocupación por el tiempo que tomará el trámite, especialmente para quienes viven lejos del ARTEC o tienen horarios ajustados. “Yo trabajo, y mi hijo estudia. ¿Quién lo va a llevar al ARTEC? Sería mejor que lo pudieran hacer en las escuelas o en línea”, comentó otro padre de familia.

Estudiantes y ciudadanía en general están a la espera de que tanto las autoridades del ARTEC como la empresa MOVIBUS puedan vender las tarjetas del Ko’ox en tiendas para agilizar su adquisición sin hacer tanto trámite y vueltas. “Sería mucho más fácil si pudieras renovar en una tienda de conveniencia o en el supermercado. Así no tendríamos que ir hasta el ARTEC”, dijo una estudiante.

El ARTEC, por su parte, ha informado que se estarán realizando jornadas de renovación en diferentes puntos de la ciudad para facilitar el acceso, aunque aún no se han confirmado las fechas ni los lugares exactos.