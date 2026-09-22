Árbol de Tzalam cae sobre tumbas en el panteón de José María Morelos

Con el estruendo que ocasionó al caer un árbol la mañana de este martes, los muertos del panteón “despertaron”, pero solo para ver que sus “casas” (tumbas) habían sido aplastadas por un enorme árbol de Tzalam.

Poco después de las 11 de la mañana, personal asignado al panteón municipal de esta ciudad reportó la caída del árbol más grande que se encontraba en ese lugar.

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Al inmueble llegaron brigadas de Protección Civil, cuyos integrantes se dieron a la tarea de cortar las enormes ramas, cuidando que no cayeran sobre otras tumbas; sin embargo, fue inevitable, porque no había manera de impedirlo.

El encargado del panteón dijo que el árbol tenía más de 50 años de vida, pero ya se notaba que estaba enfermo, pues se veía que su tronco se estaba secando.

Las brigadas de Protección Civil esperaban despejar todo el lugar en aproximadamente dos horas, para determinar cuántas tumbas o lápidas resultaron deterioradas y notificar a los deudos de las personas enterradas ahí, a fin de que acudan a repararlas.