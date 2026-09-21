Reporte de detonaciones moviliza a autoridades en Renovación Primera Sección.

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró la noche de este lunes en la colonia Renovación Primera Sección, luego del reporte de varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Puerto Vallarta, en el cruce con Puerto del Carmen.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, sujetos que presuntamente se desplazaban a bordo de una motocicleta habrían realizado al menos seis detonaciones de arma de fuego en plena vía pública.

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Vecinos y testigos señalaron que, debido a la rapidez de los hechos, no lograron establecer con precisión si los disparos fueron dirigidos contra algún domicilio o hacia una persona. Tras las detonaciones, varios casquillos quedaron esparcidos sobre la vía pública.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de estos hechos.

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Al lugar también arribó una ambulancia de Protección Civil, cuyos elementos permanecieron en la zona como medida preventiva, ante la posibilidad de que alguna persona requiriera atención médica.

Posteriormente, se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, incluido el departamento especializado en delitos de alto impacto, para llevar a cabo el procesamiento de la escena, realizar el levantamiento y embalaje de los casquillos percutidos y recabar los indicios necesarios para integrar la investigación.

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Hasta el momento se desconoce el móvil de las detonaciones, así como la identidad y el paradero de los presuntos responsables. Las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para determinar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

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