Padres de familia en Champotón apoyan prohibición de celulares en primarias y secundarias

Algunos padres de familia manifestaron su respaldo a la disposición anunciada por el gobierno de México para restringir el uso de celulares, tabletas y demás dispositivos en escuelas primarias y secundarias.

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Tras un recorrido por algunos planteles educativos de Champotón, se consultó con madres de familia sobre esta medida, cuyo propósito es fomentar la creatividad, la convivencia y el pensamiento crítico entre los estudiantes, además de reducir el uso indiscriminado de dispositivos y redes sociales durante la jornada escolar.

Aunque en algunos planteles educativos el uso de celulares ya está restringido en el reglamento escolar, consideraron que la regulación puede contribuir a que los niños y adolescentes se concentren más en sus actividades académicas y fortalezcan la convivencia con sus compañeros dentro y fuera de las aulas.

Al destacar que el uso de celulares puede ser un distractor, Margarita Gómez mencionó que los niños de primaria deben estar concentrados en su aprendizaje presencial.

“Aquí en esta primaria no está permitido traer celulares. Tengo una niña en cuarto y otra en quinto y ninguna hace uso de dispositivos. En caso de alguna emergencia, la dirección del plantel se comunica con los padres de familia o tutores”, destacó.

Desde el enfoque de una alumna de secundaria, Yuridia Vázquez Aguilar consideró que los padres de familia deben inculcar el uso responsable del celular.

“Mi hija de secundaria lleva el celular a la escuela, pero le tengo dicho que lo utilice solo en caso de una emergencia. No obstante, si lo van a prohibir respaldo la disposición”, concluyó.

JGH