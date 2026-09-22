Prohíben a más de 173 mil alumnos utilizar celulares en clases

A partir del 3 de noviembre, los celulares, tabletas y demás dispositivos con pantalla no podrán utilizarse durante las clases ni el recreo en las escuelas, luego del acuerdo unánime alcanzado por las autoridades educativas de las 32 Entidades del país, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La disposición contempla excepciones para emergencias y situaciones particulares, y busca fomentar la creatividad, la convivencia y el pensamiento crítico, además de reducir el uso indiscriminado de dispositivos y redes sociales.

En Campeche, la medida tendrá un periodo de 30 días para su socialización, una vez que el acuerdo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ese lapso, la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado realizará asambleas con directivos, docentes, madres y padres de familia, y alumnos para explicar los alcances en planteles locales.

Noticia Destacada Se habría quedado dormido al volante de su moto y termina contra puesto de comida

El secretario de Educación, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, confirmó que el acuerdo fue abordado el viernes durante una reunión nacional de la Conaedu y precisó que la regulación contempla a todo el sistema educativo, aunque no será aplicada de manera uniforme. Educación Básica tendrá una modalidad; Media Superior otra, y Superior una distinta, de acuerdo con las particularidades de cada nivel.

Pacheco Pacheco sostuvo que la intención es enfrentar el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Consideró que los celulares están haciendo más pasiva la forma de pensar de los estudiantes y reduciendo su capacidad para analizar, reflexionar y cuestionar, por lo que se pretende recuperar un aprendizaje más crítico.

La Presidencia ha señalado que el uso del teléfono durante las clases puede distraer a los estudiantes y que, durante el recreo, puede sustituir la convivencia entre compañeros. En un diagnóstico presentado por autoridades educativas, 48 por ciento de los docentes consultados señaló que el celular dificulta mantener la atención; 38 por ciento reportó interrupciones en las actividades escolares, 34 por ciento observó menor convivencia y 38.7 por ciento identificó conflictos originados en redes que se trasladan al aula.

El titular de la Seduc reiteró que, tras la publicación del documento, iniciará el periodo de 30 días para informar, sensibilizar y acordar con todos los actores educativos la aplicación de la estrategia en Campeche.