Llevan consultas médicas y odontológicas gratuitas a Champotón: conoce la ubicación y el horario

A través de una unidad médica móvil perteneciente a una fundación sin fines de lucro, se están brindando consultas médicas y odontológicas, así como mediciones de glucosa, colesterol y triglicéridos de manera gratuita a la población de Champotón.

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Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar el desarrollo social y comunitario mediante jornadas de atención médica dirigida a los sectores vulnerables.

La unidad itinerante, que cuenta con los hologramas del Gobierno de México, se localiza sobre la calle 1 con 10 en la colonia Ulises Sansores en esta cabecera.

De acuerdo con encargados, la atención al público para brindar los servicios gratuitos antes referidos es en horarios de 8:00 a 15:00 horas.

JGH