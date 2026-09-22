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Llevan consultas médicas y odontológicas gratuitas a Champotón: conoce la ubicación y el horario

Una unidad médica móvil ofrece consultas médicas y odontológicas, además de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos gratuitas en Champotón; conoce su ubicación.

Por Jorge May

22 de sept de 2026

1 min

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Una unidad médica móvil brinda atención gratuita en Champotón.
Una unidad médica móvil brinda atención gratuita en Champotón. / Jorge May

A través de una unidad médica móvil perteneciente a una fundación sin fines de lucro, se están brindando consultas médicas y odontológicas, así como mediciones de glucosa, colesterol y triglicéridos de manera gratuita a la población de Champotón.

Un sujeto fue detenido en Champotón por la presunta posesión de sustancias ilícitas.

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Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar el desarrollo social y comunitario mediante jornadas de atención médica dirigida a los sectores vulnerables.

La unidad itinerante, que cuenta con los hologramas del Gobierno de México, se localiza sobre la calle 1 con 10 en la colonia Ulises Sansores en esta cabecera.

De acuerdo con encargados, la atención al público para brindar los servicios gratuitos antes referidos es en horarios de 8:00 a 15:00 horas.

JGH

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