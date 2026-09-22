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Detienen a hombre con presunta droga en Champotón; investigan vínculo con ataque a colombiano

Un reporte anónimo derivó en la detención de un hombre con varias bolsas de presunta marihuana en la colonia Cañaveral de Champotón; fue llevado ante la Fiscalía.

Por Redacción Por Esto!

22 de sept de 2026

1 min

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Un sujeto fue detenido en Champotón por la presunta posesión de sustancias ilícitas.
Un sujeto fue detenido en Champotón por la presunta posesión de sustancias ilícitas. / Especial

Un masculino fue detenido por la presunta posesión de sustancias ilegales, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM) con sede en Champotón.

Un accidente vehicular ocurrió en las inmediaciones del periférico Pablo García y Montilla.

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Su detención, a cargo de elementos de la Policía de Champotón, ocurrió en la colonia Cañaveral tras recibir un reporte anónimo.

Al proceder a la revisión, los oficiales encontraron varias bolsas con hierba seca con características de la marihuana, por lo que fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Champotón.

Según los primeros reportes, el sujeto, cuyos generales permanecen bajo reserva, estaría presuntamente relacionado con el ataque armado contra un ciudadano colombiano; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión.

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