Karina Torres podría abandonar ‘La Casa de los Famosos México’ por emergencia familiar

La creadora de contenido mexicana Karina Torres atraviesa un momento de alta preocupación dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Esto debido a que el pasado lunes la producción notificó a la influencer sobre una emergencia familiar, situación que podría obligarla a salir prematuramente del show.

La participante habló ante las cámaras 24/7 del reality sobre la situación que atraviesa su familia, en este espacio no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Este hecho ha generado preocupación entre sus seguidores y parte del público quienes sospechan que podría salir del programa.

Noticia Destacada Cynthia Klitbo es la octava eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’

¿Cuál es la emergencia familiar que atraviesa Karina Torres?

Durante el lunes pasado en ‘La Casa de los Famosos México’, la producción del reality show informó a Karina Torres sobre el delicado estado de salud de su sobrino, Emiliano Torres, mismo que se encuentra hospitalizado mientras ella continua en el encierro del programa.

Ante la situación, la influencer compartió el nombre del menor y pidió apoyo espiritual a sus seguidores, solicitando una oración: “Les pido una oración, les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien”, expresó Karina al público.

La creadora de contenido aclaró que decidió compartir la noticia “por respeto” a la audiencia y seguidores que siguen su participación en el show. Hasta el momento, ni la influencer ni la producción del programa han confirmado de manera oficial el abandono de Karina Torres de ‘La Casa de los Famosos México’.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal