Sequía arrasa cultivos de maíz; 640 productores buscan Seguro Catastrófico

Tras indicar que la segunda prórroga para el Programa del Seguro Catastrófico se corrió hasta el 30 de septiembre del presente, Cornelio Pech Chan jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la ciudad de Hopelchén informó que, apenas hay 640 productores inscritos quiénes han perdido sus cultivos de maíz por la fuerte y prolongada sequía.

Entrevistado en sus oficinas este martes, luego de que un día antes el líder productor Federico Chan Caamal dijo que, fue insuficiente dos días como prórroga parala inscripción de productores cuyos cultivos de maíz se siniestraron por la fuerte y prolongada sequía, y por eso la Sader México decidió aplicar una segunda prórroga que concluirá el próximo miércoles 30 de septiembre a las 23:29 horas.

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Explicó que, el Programa Precios de Garantía 2026 y el Programa Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) son dos estrategias federales independientes que protegen la economía del pequeño productor ante contingencias de mercado y climáticas.

Mencionó que, al cierre de la primera prórroga fueron poco más de 600 productores inscritos a ambos programas, y hasta este martes 22 de septiembre son 640 productores los que se han inscrito al Programa al Seguro Catastrófico, y el objetivo es llegar a los 850 o más.

Detalló que, todos los comisarios ejidales y líderes y representantes de grupos de las comunidades cheneras ya tienen los formatos de los anexos 1, 3 y 5 para que se los den a conocer a los productores y sea más rápido la afluencia de la asistencia del personal de la Sader que trabajan de lunes a domingo sin días festivos desde que se abrió la ventanilla para esos programas.

Explicó que, el productor al inscribirse al Programa Precio de Garantía 2026 automáticamente se está inscribiendo al Programa de Seguro Catastrófico, y tienen la oportunidad de registrar 20 hectáreas de producción y hasta 120 toneladas de maíz en el caso del Programa Precio de Garantía en donde por cada tonelada de maíz blanco vendida y facturada, el productor recibe un incentivo o subsidio de 800 pesos por parte de la Sader, y otros 150 pesos por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Y en caso de siniestro, expresó que el productor tiene garantizado el apoyo del Seguro Catastrófico en las hectáreas en donde perdió sus cultivos, e inicia un proceso de verificación de predios y comprobación de siniestro.

Pech Chan expresó que, de acuerdo a datos generales para todo el Estado hasta este lunes se tenía un registro de 2,400 productores en todo el Estado, de los cuáles 640 son del Cader de Hopelchén del cual está a su cargo, y 1,600 productores se han inscrito en el Cader de Dzibalchén, respectivamente.

Dijo que, en total en el municipio de Hopelchén ya fueron registrados en ambos Cader a 2, 040 productores tanto para el Programa de Precio de Garantía 2026 y al Programa de Seguro Catastrófico.