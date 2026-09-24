Choque entre dos motociclistas deja a una repartidora lesionada en Ciudad del Carmen

Dos mujeres que circulaban a bordo de motocicletas protagonizaron un accidente en plena glorieta del Chechén, sobre la avenida Isla de Tris, dejando daños materiales y una de las conductoras con una lesión en la mano derecha.

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El percance ocurrió cuando ambas motociclistas avanzaban en la misma dirección hacia la glorieta. Una de ellas conducía una motoneta de color rojo, con placas del estado de Campeche, mientras que la otra, quien laboraba en una pizzería, se desplazaba en una motocicleta Honda color blanco, con placas.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la motocicleta Honda logró adelantarse y, al llegar al acceso de la glorieta, detuvo su marcha para ceder el paso a los vehículos que ya circulaban por la rotonda.

En ese momento, la conductora de la motoneta no logró frenar a tiempo y terminó impactando con el manubrio la parte posterior de la motocicleta Honda, provocando daños en la caja trasera y haciendo que la otra mujer perdiera el equilibrio y cayera sobre el pavimento.

La motociclista lesionada presentó una herida sangrante en uno de los dedos de la mano derecha, por lo que fue valorada en el lugar por paramédicos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Debido al accidente, ambas motocicletas quedaron atravesadas parcialmente sobre la vialidad, generando afectaciones a la circulación durante varios minutos y obligando a los conductores a disminuir la velocidad para continuar su recorrido.

Finalmente, las involucradas solicitaron el apoyo de sus respectivas aseguradoras y llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales, evitando que el incidente pasara a mayores instancias legales.

JGH