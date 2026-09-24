Iba a su trabajo cuando una camioneta la arrolló: Motociclista es hospitalizada en Ciudad del Carmen

Una mujer identificada como Yolanda fue trasladada a un hospital con una posible fractura en la pierna, luego de resultar atropellada por el conductor de una camioneta mientras se desplazaba a bordo de su motocicleta rumbo a su trabajo, en calles del fraccionamiento Puente la Unidad.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Boquerón del Palmar, en las inmediaciones del cruce con la calle Lirio, cuando la mujer circulaba con dirección hacia Playa Norte a bordo de una motocicleta Vento, color negro, con placas del estado de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce, el conductor de una camioneta Ford Lobo, color negro, con placas del estado de Campeche, intentó reincorporarse a la avenida Boquerón del Palmar, sin percatarse de la cercanía de la motociclista.

La camioneta terminó impactando de frente a la unidad de dos ruedas, la cual fue arrastrada varios metros y quedó prensada entre el pavimento y la defensa del vehículo.

Tras el impacto, Yolanda salió proyectada y terminó tendida boca arriba sobre el pavimento, quejándose de fuertes dolores en una de sus piernas, por lo que ciudadanos que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliarla y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y, después de valorar a la lesionada, determinaron que requería traslado a un hospital para recibir atención médica y descartar o confirmar una posible fractura en la pierna izquierda.

Elementos de Tránsito y peritos acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y determinar la mecánica del accidente, mientras el conductor de la camioneta fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde rendiría su declaración para el deslinde de responsabilidades.

El caso fue turnado para que los involucrados buscaran llegar a un acuerdo por los daños ocasionados y las lesiones derivadas del accidente.

Durante varios minutos, la circulación permaneció parcialmente afectada en el sector, hasta que las unidades involucradas fueron retiradas mediante una grúa y trasladadas al corralón, quedando finalmente restablecido el tránsito en la zona.

JGH