SEMAR confirma la muerte de un marino por arma de fuego en zona naval de Progreso; autoridades investigan qué pasó

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, por conducto de la Novena Zona Naval, informó el fallecimiento de un elemento naval, posterior a un disparo con arma de fuego, ocurrido hoy en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) de este municipio.

De acuerdo a la información proporcionada por la Semar, después de registrarse el suceso, personal naval activó de manera inmediata los protocolos correspondientes y brindó la atención necesaria al marino; sin embargo, lamentablemente el elemento perdió la vida.

Comunicado de la Marina sobre los hechos ocurridos en la Unaprop. / Secretaría de Marina.

Derivados de estos hechos, las autoridades competentes están llevando a cabo las diligencias, investigaciones y peritajes correspondientes, con el propósito de determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos conforme a las disposiciones legales aplicables y expresó sus condolencias y apoyo a familiares, amigos y seres queridos del elemento fallecido.

Versiones del incidente

Según versiones extraoficiales, los hechos estarían relacionados con un asunto de carácter personal que involucró a tres elementos navales: el ahora occiso, un maestre y un tercer marino que habría sido el responsable de dispararle a los otros dos.

Presuntamente, el maestre fue gravemente herido y trasladado de emergencia al Hospital Naval de Yucalpetén, donde habría recibido atención médica especializada. Debido a la magnitud de sus heridas, habría sido sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

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Según una de las versiones que circulan con relación al caso, el presunto responsable habría sido detenido poco después del incidente y puesto a disposición de las autoridades competentes, aunque, hasta el cierre de esta edición, esta información no había sido confirmada por la Semar.

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