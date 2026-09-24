¿Dónde lloverá más fuerte en Campeche hoy 24 de septiembre? Esto prevé Protección Civil

Este jueves 24 de septiembre, Campeche tendrá condiciones para lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, de acuerdo con el boletín emitido a las 6:00 de la mañana por la Secretaría de Protección Civil del estado.

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¿Dónde lloverá más fuerte?

El pronóstico muestra posibilidad de lluvia en las cinco regiones del estado: Norte, Centro, Oriente, Sur y Suroeste. Sin embargo, no asigna intensidades distintas a cada una ni señala municipios donde se concentrarán las precipitaciones más fuertes. Por ahora, no es posible afirmar que una zona recibirá más lluvia que otra.

El pronóstico muestra posibilidad de lluvia en las cinco regiones del estado.

La dependencia explicó que la constante afluencia de aire marítimo proveniente del mar Caribe y una vaguada en niveles altos de la atmósfera mantendrán el tiempo inestable. Las condiciones también favorecerán un ambiente caluroso y con alto contenido de humedad.

La temperatura máxima en el estado podría alcanzar los 35 °C y la mínima descender a 22 °C. Se prevé viento del este de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 a 50 kilómetros por hora en zonas costeras y alrededor de las lluvias.

Protección Civil pidió tomar precauciones ante las tormentas eléctricas. La intensidad de la lluvia en cada localidad dependerá de cómo evolucionen las condiciones durante el día.

JGH