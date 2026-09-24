¿Quién es “Pepe Tigre”? Tiene un jaguar en su antiguo restaurante de Cancún y convocan a una protesta en su apoyo

José Juárez Gil, conocido como “Pepe Tigre”, volvió a estar en el centro de la polémica en Cancún después de que videos difundidos este septiembre mostraran a un jaguar en las instalaciones de su antiguo restaurante. Este jueves 24 de septiembre, personal de Profepa acudió para intentar revisar al felino, pero la inspección quedó inconclusa porque, según los reportes disponibles, Juárez Gil negó el acceso. Mientras unos cuestionan las condiciones en que vive el animal, otras personas preparan una manifestación en apoyo a su cuidador.

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¿Cómo comenzó la historia de “Pepe Tigre”?

La relación de Juárez Gil con los grandes felinos comenzó en la década de 1980. Según ha contado, en 1982 se ofreció a cuidar temporalmente a tigres y un jaguar que habían sido asegurados a un narcotraficante. Con los años, la presencia de estos animales hizo conocido a su restaurante Pepe’s, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún, y le dio el apodo de “Pepe Tigre”. Se trata del relato del propio Juárez Gil sobre el origen de los animales.

La presencia de tigres y jaguares hizo conocido a su restaurante Pepe’s, en la Zona Hotelera de Cancún. / Especial

El restaurante dejó de operar años después. Juárez Gil ha relacionado su cierre con las afectaciones que causó el huracán Wilma en 2005, aunque no se ha precisado una fecha exacta. Su historia con los felinos continuó en otros predios y dio lugar a disputas con autoridades ambientales y por la posesión de terrenos.

¿Qué ocurrió con sus animales en 2011?

En 2011, Profepa y la entonces Procuraduría General de la República aseguraron ocho tigres y dos jaguares en dos predios vinculados con Pepe Jaguar Kingdom. La autoridad informó que no se había acreditado la procedencia legal de esos ejemplares y señaló problemas en sus condiciones de encierro y cuidado.

Posteriormente, Profepa comunicó que devolvió a Juárez Gil una pantera negra, identificada como Panthera onca, después de que acreditó su legal posesión y procedencia. Ese antecedente demuestra que se revisó la documentación de un ejemplar en aquel momento, pero no confirma qué documentos amparan al jaguar que aparece en los videos actuales.

¿Por qué volvió a hablarse del caso?

Durante septiembre de 2026, varios visitantes publicaron videos grabados en el antiguo restaurante. En ellos se observa al jaguar y a personas que preparan carne para alimentarlo. Juárez Gil afirma que el felino está bien cuidado y que cuenta con documentación para mantenerlo; sin embargo, las imágenes no permiten establecer su estado de salud ni verificar la vigencia de los documentos que menciona.

Profepa acudió al predio para intentar revisar al felino.

Ante las publicaciones, inspectores de Profepa acudieron este jueves 24 de septiembre al predio del kilómetro 6.5 de la Zona Hotelera. La intención era revisar las condiciones del jaguar con apoyo de personal veterinario, pero no pudieron completar la valoración. Hasta ahora no hay un dictamen oficial sobre la salud del animal ni se ha informado que haya sido retirado.

Convocan a una manifestación en su apoyo

Personas que respaldan a Juárez Gil convocaron a una reunión pacífica para el domingo 27 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, frente a su domicilio en la Zona Hotelera de Cancún. Buscan que las autoridades escuchen y revisen su caso. Los convocantes plantean que la reunión podría extenderse hasta otro predio que Juárez Gil identifica como su santuario, aunque el recorrido no está confirmado.

Juárez Gil asegura que hay jaguares en ese otro predio y que lleva tres meses sin poder entrar ni conocer su estado. Por ahora, esa versión no cuenta con una verificación independiente. Así, el caso mantiene dos preguntas abiertas: en qué condiciones se encuentra el jaguar del antiguo restaurante y qué sucede con los animales que él afirma que permanecen en el santuario.

JGH