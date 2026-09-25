En Hopelchén, abuelita acusa a la CFE de exigirle 80 mil pesos para quitar poste dentro de su predio

En un hecho insólito, la señora María Cristina Pacheco Ché dio a conocer el presunto abuso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende cometer en su contra, pues le exige un pago de 80 mil pesos para retirar un poste ubicado dentro de su propio terreno. La afectada indicó que la empresa mantiene invadido su predio desde hace 50 años, por lo que consideró que la paraestatal debería indemnizarla a ella y no al contrario.

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Entrevistada en su vivienda ubicada en la calle 15, entre 16 y 18, a un costado de las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la mujer de 77 años de edad expresó que la CFE está siendo profundamente injusta con su situación.

Detalló que, junto a la puerta principal de su casa y dentro de su jardín, dentro de su propiedad, se encuentra un poste de concreto de la CFE que sostiene cables de media tensión. Explicó que la problemática inició hace aproximadamente cuatro años, cuando junto al poste crecía un enorme árbol de cocoyol cuyas ramas chocaban con el cableado, provocando chispas y posteriores apagones en el sector.

Debido a esto, los vecinos se molestaban con ella y le reclamaban por la interrupción del suministro eléctrico. Ante esta situación, al iniciar la actual administración municipal, solicitó apoyo a Protección Civil para cortar el árbol y evitar que continuara afectando las líneas de media tensión y la lámpara del alumbrado público instalada en la estructura.

Calificó la exigencia de la CFE como una burla, afirmando que la compañía lucra usando propiedad privada. / Mauriel Koh

Agregó que, hace dos años, acudió a las oficinas de la CFE en Hopelchén y posteriormente a las instalaciones de la Superintendencia en la capital del Estado, donde inició un trámite para exigir la reubicación de la estructura fuera de su propiedad. Sin embargo, las autoridades de la empresa le notificaron que ella debía financiar las maniobras y la logística del retiro.

“En Campeche me dijeron que para retirar el poste que está dentro de mi propio terreno el costo es de 160 mil pesos, y que yo debo pagar la mitad, es decir, 80 mil pesos, mientras que la CFE pondría el resto”, expresó.

La mujer, quien es viuda, vive sola y se sostiene económicamente del lavado y planchado de ropa, manifestó que no cuenta con los recursos para cubrir la cifra solicitada. Calificó la petición como una burla a su persona, al señalar que siendo la propietaria legítima del predio se le pretenda cobrar por retirar una infraestructura que ha ocupado su espacio durante casi medio siglo.

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Mencionó que la CFE debería otorgarle una remuneración económica por hacer uso de su terreno privado para sostener la red eléctrica con la que suministra energía a la colonia y por la cual cobra a sus usuarios.

Por último, la afectada sostuvo que buscará asesoría legal para emprender acciones contra la CFE, con el objetivo de exigir una indemnización o lograr que la empresa retire la estructura de su propiedad sin desembolsar un solo peso.

JGH