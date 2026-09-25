Artesanos de Dzitbalché inician venta de jícaras y lec para el Mes de la Campechanía y Día de Muertos

En el mercado artesanal, las artesanas no solo comercializan vestidos bordados a mano o máquina, sino que igual se venden jícaras, lec y chujes, piezas ancestrales que son utilizadas para estas próximas actividades como es el Mes de la Campechanía y Día de Muertos, por lo que algunas de estas piezas están personalizadas con dibujos, dándole mejor vista para quienes las utilizan para decoración de alguna oficina; asimismo, se pueden encontrar juguetes tradicionales como trompos, baleros y yoyos, y demás objetos elaborados con madera.

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Lo anterior lo dio a conocer el señor Juan Salazar, quien expuso que desde que se pasaron al mercado municipal sus ventas han bajado considerablemente debido a que no hay difusión de las cosas que en este mercado artesanal se comercializan, por lo que mencionaron que tienen que salir de casa en casa o a las ferias para poder comercializar los productos que ellos elaboran. Aseguró que muchas personas buscan este tipo de objetos ancestrales, más para estas fechas, sin embargo no saben dónde adquirirlos, por lo que es necesaria la difusión y el impulso de este espacio artesanal.

El artesano Juan Salazar dijo que lleva más de 30 años como artesano, por lo que en su local tiene en exposición desde ropas bordadas que elaboran sus hijas, así como hamacas que él mismo urde; asimismo, dijo que vende algunos medicamentos tradicionales, por lo que tiene producto para eliminar el ash o verrugas, gotas para la carnosidad de la vista, para la artritis y otras enfermedades que se pueden tratar con medicina natural.

En este Mes de la Campechanía y Día de Muertos se espera que las ventas repunten, por lo que los locales se encuentran en el interior de este mercado artesanal donde se espera que los visitantes lleguen, ya que se encuentra a un costado del mercado público, donde pueden llegar a visitar y observar las diferentes manualidades que ahí se comercializan.

JGH