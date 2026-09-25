SSPC Oaxaca retira armamento de la policía de Juchitán por no tener un presidente municipal que lo resguarde: esto fue lo que les retiró

A través de una publicación realizada en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, dio a conocer que realizó la revisión y retiro de armamento a la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza.

“Por protocolo y para garantizar un control estricto, dicho armamento, que consiste en 28 armas largas, 27 armas cortas y 2,029 cartuchos útiles de diferentes calibres, ha sido trasladado y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la SSPC, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec”, detalló en su perfil de X la SSPC de la entidad.

🚨⚠️ Realizamos la revisión y retiro de armamento a la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza. Por protocolo y para garantizar un control estricto, dicho armamento, que consiste en 28 armas largas, 27 armas cortas y 2,029 cartuchos útiles de diferentes calibres, ha sido trasladado y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la SSPC, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec. ​ Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del H. Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento. @salomonj @FelixQuirozJ @GobOax — SSPC Oaxaca (@SSPC_GobOax) September 25, 2026

“Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del H. Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento”, agregó la dependencia de seguridad.

Estas acciones se dan luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió a J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y la seguridad del Estado.

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De acuerdo con las autoridades, al exmando policial se le señala por brindar presunta protección a la organización delictiva conocida como “Los Cromos”. La detención forma parte de la segunda fase de una intervención interinstitucional de alto impacto implementada en la zona.

El operativo de captura fue ejecutado por elementos de la Fiscalía de Oaxaca en coordinación con dependencias de seguridad federales y estatales, entre las que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.