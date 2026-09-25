Corto circuito genera incendio de motocicleta en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen

Un cortocircuito en el sistema eléctrico provocó el incendio repentino de una motocicleta utilizada para el reparto de agua purificada, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia la tarde de este viernes en el concurrido fraccionamiento Villas del Sol.

El incidente tuvo lugar sobre la intersección que forman la avenida CTM y la calle Aguilillas, a la altura de la zona conocida como el tercer parque del habitacional. Según los primeros reportes recabados en el lugar, la unidad de dos ruedas se encontraba detenida momentáneamente mientras realizaba maniobras de entrega de garrafones de agua.

De manera imprevista, una falla eléctrica en el área del motor comenzó a generar una densa columna de humo negro y llamas que rápidamente envolvieron la parte frontal del vehículo de carga.

Ante la situación de riesgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaban recorridos de vigilancia de rutina por las inmediaciones se percataron de la conflagración y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de rescate a través del número de emergencias.

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Minutos más tarde, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio a bordo de una unidad extintora. No obstante, a su llegada se percataron de que el fuego ya había sido controlado y sofocado con éxito gracias a la oportuna reacción del propio conductor y de varios vecinos y transeúntes que, al ver el peligro, se sumaron con cubetas de agua para evitar que las llamas consumieran por completo la unidad repartidora.

Los vulcanos procedieron a realizar una revisión minuciosa de la motocicleta para descartar cualquier fuga de combustible o un posible reavivamiento del fuego, confirmando que el área quedara totalmente segura y fuera de peligro.

Afortunadamente, este percance no dejó personas lesionadas ni intoxicadas, reduciéndose el saldo a daños materiales cuantiosos únicamente en la sección delantera del vehículo.

Debido a que los daños no comprometieron la integridad de terceros ni afectaron la vía pública, los representantes del negocio decidieron retirar y resguardar la unidad siniestrada por sus propios medios, evitando con ello la intervención de las autoridades de tránsito y los trámites legales correspondientes.