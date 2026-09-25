Motociclista resulta lesionado tras aparatoso choque provocado por maniobra de retorno en Chetumal

Un motociclista resultó con diversas lesiones la tarde de este viernes luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en la colonia Payo Obispo de Chetumal, presuntamente ocasionado por una maniobra de retorno realizada sin las debidas precauciones por parte del conductor de una camioneta.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida 4 de Marzo con la calle Chablé, una zona de constante circulación vehicular donde el fuerte impacto generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

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De acuerdo con los primeros reportes obtenidos en el lugar de los hechos, el conductor de la motocicleta avanzaba sobre la avenida 4 de Marzo cuando, de manera inesperada, una camioneta intentó incorporarse mediante una vuelta de retorno. La acción habría reducido significativamente la distancia de reacción del motociclista, quien ya no tuvo oportunidad de frenar o esquivar la unidad, terminando por impactarse contra uno de los costados del vehículo.

La fuerza de la colisión provocó que el conductor de la motocicleta saliera proyectado varios metros antes de caer violentamente sobre la carpeta asfáltica. El incidente llamó la atención de vecinos, peatones y automovilistas que se encontraban en las inmediaciones, quienes de inmediato acudieron para brindarle apoyo mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia.

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Minutos más tarde arribó personal de Emergencias Médicas del Sur (EMS), cuyos paramédicos realizaron una valoración prehospitalaria al lesionado. Durante la revisión se confirmó que las heridas sufridas, aunque considerables, no ponían en peligro su vida. El motociclista presentaba golpes contusos y diversas lesiones derivadas del fuerte impacto contra la camioneta y posteriormente contra el pavimento.

Los especialistas brindaron atención inmediata en el sitio para estabilizar al afectado y descartar complicaciones derivadas del accidente.

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Será a través del análisis de las evidencias y de los testimonios recabados que las autoridades de tránsito definirán la mecánica exacta del accidente.

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