Basura, calles en ruinas y registros abiertos ponen en riesgo a vecinos de Campeche

La acumulación de desechos, calles deterioradas y registros abiertos mantienen en malas condiciones diversos sectores de la ciudad, donde habitantes advierten afectaciones a la salud, la seguridad y la movilidad cotidiana. Los señalamientos se concentran en colonias y unidades habitacionales donde, pese a reportes realizados ante las autoridades, persisten desperfectos que complican el tránsito de peatones y automovilistas. Uno de los puntos más afectados se ubica sobre la calle Tenabo, en la villa Ah Kim Pech, donde predios sin construir son utilizados como tiraderos clandestinos.

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La concentración de desperdicios en estos espacios ha provocado que bolsas, envases y otros materiales permanezcan durante días o semanas, extendiéndose hacia las banquetas y los bordes de la carpeta asfáltica, lo que deteriora la imagen del entorno y genera condiciones propicias para la proliferación de fauna nociva. Vecinos señalaron que la permanencia de estos residuos representa un problema sanitario, especialmente durante las lluvias, cuando la humedad favorece la descomposición de los desechos y la obstrucción de escurrimientos. Además, consideran que la falta de vigilancia permite que personas ajenas al sector continúen depositando desperdicios en esos terrenos.

Entre basura y hoyancos, vecinos enfrentan calles deterioradas y peligrosas

En la colonia San Joaquín, sobre la calle Niños Héroes, el principal problema corresponde a múltiples hoyancos distribuidos a lo largo de la vialidad. Habitantes indicaron que estas irregularidades han provocado caídas de transeúntes y derrapes de motociclistas, principalmente durante la noche o cuando el pavimento permanece mojado.

A esta situación se suma el deterioro de la calle Plata y Oro, en Minas, donde las condiciones del pavimento dificultan el desplazamiento de automóviles y evidencian el desgaste acumulado por la falta de mantenimiento preventivo. Otra de las preocupaciones recurrentes corresponde a registros abiertos o con tapas dañadas en distintos puntos habitacionales. Según vecinos, algunos permanecen en esas condiciones desde hace más de un año, pese a los reportes presentados ante las instancias responsables. Los habitantes consideran que la atención oportuna a estos desperfectos contribuiría a reducir accidentes, mejorar la movilidad y recuperar espacios públicos que actualmente representan un riesgo para quienes circulan diariamente por estas zonas.