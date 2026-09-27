San Francisco de Asís vuelve a bajar de su altar; arrancan fiestas patronales en Campeche

Con la tradicional bajada de la sagrada imagen de San Francisco de Asís de su altar, iniciaron las fiestas patronales en honor al santo de los sanfrancisqueños, una celebración que este año adquiere un significado especial al conmemorarse 800 años de su muerte.

El Santuario Diocesano de San Francisco de Asís Extramuros lució con una importante afluencia de feligreses, quienes desde temprana hora se congregaron para participar en este momento de profundo significado religioso. Entre oraciones, cantos y muestras de devoción, la imagen del santo patrono descendió de su altar para quedar más cerca de quienes, año con año, acuden a refrendar su fe.

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La celebración reunió a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes participaron en la eucaristía que marcó formalmente el comienzo de estas fiestas patronales. Los padres Noé de Jesús López Casanova y Abel Alexander Jiménez Ordóñez encabezaron la misa, en la que las y los fieles elevaron sus oraciones y peticiones a San Francisco, confiando en su intercesión para sus familias, salud, trabajo y necesidades personales.

El ambiente dentro y en los alrededores del santuario reflejó una tradición que permanece arraigada entre los habitantes del barrio, donde la fe se mezcla con la convivencia y el sentido de identidad. Para los sanfrancisqueños, las fiestas representan no sólo una celebración religiosa, sino también el reencuentro con sus raíces y con una historia que se ha transmitido de generación en generación.

El programa contempla actividades religiosas, culturales y comunitarias durante las próximas semanas. Entre las más esperadas destaca la Bendición de Mascotas, programada para el sábado 3 de octubre a las 09:00 horas, seguida de los bautizos comunitarios y la Verbena Gastronómica.

El domingo 4 de octubre se vivirá una de las jornadas centrales, con el Medio Maratón 'La Puerta de Mar', las tradicionales mañanitas a San Francisco y, a las 11:00 horas, el esperado Paseo por Mar, además de la misa solemne presidida por monseñor José Alberto González Juárez, obispo de Campeche, al término de la procesión de la imagen.

Bajada, procesión y Paseo por Mar: así serán las fiestas de San Francisco

Las celebraciones continuarán el 11 de octubre, con la Carrera y Caminata de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, que contempla una carrera de cinco kilómetros y una caminata de 2.5 kilómetros.

Dentro del programa también destaca la conferencia 'El patrimonio histórico del barrio de San Francisco', que ofrecerá el cronista de la ciudad, Aarón Enrique Pérez Durán, el miércoles 7 de octubre a las 20:00 horas.

Entre plegarias, procesiones, música, actividades culturales y encuentros familiares, el barrio de San Francisco vuelve a vestirse de fiesta para honrar a su santo patrono, cuya figura reúne a generaciones enteras alrededor de una devoción que, ocho siglos después de su muerte, continúa viva.