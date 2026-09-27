Derechos Humanos registra 28 quejas por mala praxis en hospitales de Campeche

Al menos 28 expedientes de queja relacionados con presuntas irregularidades en la prestación de servicios de salud en Campeche han sido registrados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con información del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, con corte al mes de septiembre. Los registros contemplan distintos hechos señalados por los promoventes, entre ellos la presunta omisión o negativa de atención médica, falta de suministro de medicamentos y deficiencias en diversos trámites relacionados con los servicios de salud.

De acuerdo con la información consultada, de los 28 expedientes registrados, 23 fueron considerados procedentes, mientras que cinco fueron desechados. Entre los hechos violatorios con mayor número de registros se encuentra la omisión de proporcionar atención médica, con nueve casos; la omisión en el suministro de medicamentos, con cuatro; y la realización de trámites médicos deficientes, también con cuatro expedientes. Se registraron tres casos relacionados con la prestación indebida del servicio público y dos por presuntas faltas a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones públicas.

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El resto de los expedientes corresponde a distintos hechos, entre ellos presuntos obstáculos o negativas para acceder a prestaciones de seguridad social; acciones u omisiones que podrían transgredir los derechos de migrantes y sus familiares; afectaciones a los derechos de las personas adultas mayores; presunta negligencia médica; omisión de dar respuesta a peticiones y falta de infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud.

En cuanto a la distribución territorial de los expedientes, 13 corresponden a hechos registrados en Campeche como entidad federativa, mientras que Ciudad del Carmen concentra 10 casos. El municipio de Campeche suma cuatro quejas y Champotón registra un expediente. Hasta la consulta realizada este 26 de septiembre, 26 expedientes que tiene en posesión la CNDH fueron dados por concluidos, es decir, que se logró la reparación del daño a las víctimas, así como hay dos casos que continúan abiertos, que aún son analizados por los integrantes del organismo federal.

En el contexto de la Península de Yucatán, los registros de la CNDH muestran una mayor cantidad de expedientes relacionados con presuntos hechos violatorios en Yucatán, con 134 casos, seguido de Quintana Roo, con 132, mientras que Campeche acumula 28.