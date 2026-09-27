Yucatán concentra dos de cada tres casos de hepatitis A registrados en la Península

Yucatán concentra dos de cada tres casos de hepatitis A registra dos este año en la Península, luego de acumular 81 contagios hasta el 12 de septiembre, correspondiente a la semana epidemiológica 36. La cifra representa 66.4% de los 122 casos notificados en conjunto por Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Quintana Roo ocupa el segundo lugar regional con 40 contagios, mientras Campeche reporta solamente uno.

Eso significa que Yucatán registra poco más del doble de casos que Quintana Roo y concentra por sí solo casi dos terceras partes de los contagios sumados de los tres estados. El aumento también es considerable frente al mismo periodo del año pasado.

Los registros pasaron de 53 casos en el 2025 a 81 en el 2026, una diferencia de 28 y un incremento de 52.8%. Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

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Más casos entre mujeres

Del total acumulado en Yucatán, 48 casos corresponden a mujeres y 33 a hombres. Así, las mujeres representan 59.3% de los contagios reportados en la entidad, mientras los hombres concentran 40.7%. La diferencia es de 15 casos.

El boletín, sin embargo, no permite establecer únicamente con esos datos por qué existe una mayor proporción entre mujeres ni si el incremento estatal está concentrado en algún municipio, grupo de edad o actividad específica.

Tampoco puede concluirse que los 81 casos correspondan a un mismo brote. Para determinarlo sería necesario contar con información epidemiológica adicional sobre lugar de residencia, edad, fecha de inicio de síntomas, posibles contactos y fuentes de exposición.

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No se vuelve crónica

La hepatitis A es una infección del hígado provocada por el virus del mismo nombre. Su principal vía de transmisión es fecal-oral, que puede ocurrir mediante el consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto cercano con una persona infectada.

A diferencia de las hepatitis B y C, la A no se vuelve crónica. La mayoría de las personas se recupera completamente, aunque los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas.

Entre las manifestaciones más frecuentes están cansancio, fiebre, falta de apetito, náuseas, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de piel y ojos.

La gravedad puede variar según la edad y las condiciones de salud de cada paciente.

Las medidas preventivas incluyen lavado frecuente de manos, consumo de agua segura, manejo higiénico de alimentos y vacunación cuando está indicada.