Iepac Yucatán rechaza crear consejo ciudadano indígena rumbo a las elecciones de 2027

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán descartó incorporar a su estructura un consejo ciudadano indígena que vigilara las acciones relacionadas con representación política y candidaturas mayas, justo cuando el organismo analiza las reglas que deberán aplicarse en las elecciones del 2027.

La solicitud fue presentada por ciudadanos que se adscriben a la comunidad maya y proponía una instancia con representación propia, semejante al Consejo General del Iepac, para participar en el seguimiento de las decisiones vinculadas con los derechos políticoelectorales de los pueblos indígenas.

El Consejo General rechazó la propuesta desde el pasado 28 de mayo al concluir que la legislación vigente no faculta al instituto para crear un órgano de esa naturaleza.

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El presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, reiteró ahora que el Iepac sólo puede establecer las unidades previstas expresamente en la ley.

La discusión no es menor. En las elecciones del 2024, las acciones afirmativas indígenas permitieron la llegada de 95 personas a cargos de elección popular en Yucatán, entre ellas siete diputaciones, 35 presidencias municipales, 12 sindicaturas y 41 regidurías.

Para aquel proceso, las reglas también fueron objeto de controversia judicial. Después de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado, el Iepac modificó sus lineamientos y estableció que cinco de los 21 distritos locales –con cabecera en Valladolid, Tekax, Temozón, Ticul y Tecoh– debían postular obligatoriamente candidaturas indígenas. Al menos dos de esas fórmulas tenían que corresponder a mujeres.

Ese antecedente ayuda a explicar por qué la vigilancia sobre las acciones afirmativas vuelve a cobrar relevancia rumbo al 2027.

Comisión con atribuciones

Aunque rechazó crear el consejo solicitado, el propio Iepac determinó que la Comisión de Paridad de Género e Igualdad de los Derechos Político-Electorales ya cuenta con atribuciones para dar seguimiento a estas medidas y analizar propuestas destinadas a garantizar la participación política de la comunidad maya.

Al mismo tiempo, el instituto desarrolla una nueva consulta para redefinir las acciones afirmativas que deberán observar los partidos en el próximo proceso electoral. La consulta indígena aborda tres asuntos centrales: autoadscripción, vínculo comunitario y representación política.

Los foros regionales se realizaron en Tekax, Mérida y Valladolid y la fase de recepción de opiniones concluyó el 17 de septiembre. Actualmente el organismo analiza la viabilidad de las propuestas y deberá emitir sus conclusiones entre el 1 y el 8 de octubre. El resultado definirá parte de las condiciones bajo las cuales los partidos deberán acreditar a las personas que pretendan ocupar espacios reservados mediante acciones afirmativas en 2027.

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Mayahablantes

La discusión tiene particular peso en Yucatán. El Censo 2020 contabilizó 519 mil 167 personas hablantes de maya en el estado, una de las mayores concentraciones del país.

El rechazo al consejo, por tanto, no elimina la participación indígena en la construcción de las reglas electorales, pero sí mantiene esa vigilancia dentro de las estructuras existentes del Iepac y no en un órgano específico integrado por representantes de las comunidades.