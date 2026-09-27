Detienen a pasajeros de taxi en Champotón y después quedan libres; acusan abuso policial

Sin que hasta el momento se conozca el motivo de la detención, elementos policiacos detuvieron al conductor y a pasajeros que viajaban a bordo de un vehículo de alquiler 174 de la franja azul por la avenida “Colosio” en Champotón.

Según los reportes, el hecho ocurrió a la altura de la calle 17 en la colonia “Los Manguitos”, sobre la avenida antes referida.

El chofer y pasajeros quedaron a disposición, mientras que la unidad de alquiler fue retirada con el apoyo de una grúa del servicio particular.

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En un primer momento trascendió que el operativo estaría relacionado con un posible asalto y una persecución; sin embargo, familiares de los pasajeros desmintieron esa versión y aseguraron que los pasajeros fueron sometidos.

Ante ello, aseguraron que sus familiares eran inocentes y que se había tratado de un abuso de autoridad por parte de los uniformados, al bajarlos a la fuerza y con violencia.

Hace unos momentos, los mismos familiares confirmaron que las personas a bordo del taxi ya quedaron libres, aunque todavía no han dado a conocer el motivo de la detención.

Por otro lado, en la Infonavit Moch Cohuó, el taxi 531 de la franja naranja recibió un cristalazo en el parabrisas delantero cuando estaba brindado servicio de la zona.