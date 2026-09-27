Aeropuerto de Cancún sumará 10 nuevas rutas para la temporada de invierno

Para la temporada invernal entrarán en operación 10 nuevas rutas y conexiones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), anunció el Gobierno Estatal.



Se destacó que las nuevas operaciones ampliarán las alternativas de viaje para turistas provenientes de Canadá y Estados Unidos, además de incorporar conexiones nacionales con otros destinos de la República Mexicana.



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Entre las nuevas rutas internacionales está Halifax-Cancún, que será operada por Porter Airlines a partir del 18 de diciembre, con tres frecuencias semanales. Un día después, Air Transat comenzará la conexión entre Windsor y Cancún, con un vuelo por semana.



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También el 19 de diciembre, Breeze Airways iniciará operaciones entre Tampa y Cancún, con dos vuelos semanales. Para enero del 2027, la aerolínea incorporará las rutas Pittsburgh-Cancún, desde el 7 de enero con tres frecuencias semanales, y Richmond-Cancún, a partir del 8 de enero con dos vuelos por semana.



La conexión desde Richmond representa además el regreso de una ruta que permaneció suspendida durante más de una década.



Como parte de la temporada de invierno, también se anunció el regreso de diversas rutas provenientes de Canadá. Air Canada retomará el vuelo Calgary-Cancún el 11 de diciembre, con cuatro frecuencias semanales.



El 16 de diciembre, Air Transat reanudará la conexión Fredericton-Cancún, con un vuelo semanal. Ese mismo día, Flair Airlines retomará sus operaciones desde Edmonton y Montreal hacia Cancún, con tres vuelos semanales desde cada ciudad. Un día después Flair Airlines volverá a operar la ruta Calgary-Cancún, con cuatro frecuencias semanales.



Respecto a la aviación nacional, Viva Aerobus conectará Acapulco con Cancún desde el 3 de noviembre, con dos vuelos por semana. Volaris enlazará este destino con Los Cabos, Baja California Sur, a partir de diciembre, con tres frecuencias semanales.



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Esto, luego que el AIC cerró los primeros ocho meses de 2026 con 1.16 millones de pasajeros menos que en el mismo periodo del año anterior, una caída que coincide con una menor oferta de asientos y frecuencias desde Norteamérica hacia el Caribe Mexicano.



Entre enero y agosto, la terminal movilizó 19 millones 275 mil 570 pasajeros, frente a 20 millones 438 mil 138 durante el mismo periodo de 2025. Son 1.16 millones de viajeros menos y una disminución de 5.7%, de acuerdo con los reportes de tráfico de Grupo Aeroportuar



