Así estará el clima en Campeche esta semana: Lluvias volverán y el calor seguirá al iniciar octubre

Las lluvias podrían extenderse por distintas zonas de Campeche durante los últimos días de septiembre y el inicio de octubre. De acuerdo con el análisis meteorológico de esta semana, una onda tropical, una vaguada sobre el Golfo de México y la entrada de humedad mantendrían condiciones favorables para chubascos y tormentas, principalmente por las tardes y noches.

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Para el martes 29 de septiembre, las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde en el norte del estado y desplazarse hacia el sur de Campeche por la noche, con posibilidad de tormentas en la zona de Ciudad del Carmen. El miércoles 30, la combinación de la onda tropical y la vaguada favorecería nuevos chubascos y tormentas en áreas del centro y norte de la entidad.

El panorama lluvioso continuaría el jueves 1 de octubre. Aunque para entonces la onda tropical ya habría avanzado, persistiría la inestabilidad sobre la Península de Yucatán. El viernes 2, las precipitaciones más intensas se perfilarían hacia el oriente peninsular, pero Campeche conservaría posibilidad de lluvias.

Para el sábado 3 de octubre se prevén nuevamente chubascos y tormentas desde el mediodía. Su distribución dependerá de cómo evolucionen una vaguada y las áreas de baja presión en la región, por lo que aún no es posible precisar qué municipios recibirían las lluvias más fuertes.

El calor seguirá presente

El análisis prevé temperaturas de 35 a 37 °C en algunas zonas de la Península, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40 °C. Las mañanas serían relativamente más estables y la probabilidad de tormentas aumentaría durante las tardes y noches.

Por ahora, no se observa una amenaza ciclónica directa para la Península de Yucatán. Las áreas de baja presión contempladas en el pronóstico tampoco son ciclones tropicales formados. Como la ubicación e intensidad de las tormentas pueden cambiar, el pronóstico deberá revisarse cada día.

JGH