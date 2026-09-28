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Campeche / Sucesos

Pareja en moto termina en el hospital tras fuerte choque en Campeche

Una pareja a bordo de una motocicleta resultó lesionada tras ser colisionada por un vehículo Aveo que cortó circulación en la avenida Colosio, frente a Flor de Limón.

Por Redacción Por Esto!

28 de sept de 2026

1 min

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Una pareja en motocicleta sufrió un percance vial a la altura del fraccionamiento Flor de Limón.
Una pareja en motocicleta sufrió un percance vial a la altura del fraccionamiento Flor de Limón. / Especial

Una pareja que viajaba en una motocicleta semiautomática Italika gris resultó lesionada al chocar contra un Chevrolet Aveo del mismo color, en el cruce de la calle Perú y la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del fraccionamiento Flor de Limón.

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De acuerdo con el reporte del accidente, el conductor del automóvil salió de la calle Perú hacia la avenida y le cortó la circulación a la motocicleta. La esposa del motociclista sufrió probables fracturas y fue trasladada a un hospital por paramédicos del SAMU. No se precisó la gravedad de las lesiones del conductor de la moto.

Agentes de la Policía Estatal atendieron el hecho y lo turnaron al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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