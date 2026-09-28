Pareja en moto termina en el hospital tras fuerte choque en Campeche

Una pareja que viajaba en una motocicleta semiautomática Italika gris resultó lesionada al chocar contra un Chevrolet Aveo del mismo color, en el cruce de la calle Perú y la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura del fraccionamiento Flor de Limón.

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De acuerdo con el reporte del accidente, el conductor del automóvil salió de la calle Perú hacia la avenida y le cortó la circulación a la motocicleta. La esposa del motociclista sufrió probables fracturas y fue trasladada a un hospital por paramédicos del SAMU. No se precisó la gravedad de las lesiones del conductor de la moto.

Agentes de la Policía Estatal atendieron el hecho y lo turnaron al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH