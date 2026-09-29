Denuncian tortuguismo en obra de agua potable en Champotón; hay zanjas, fugas y riesgo de accidentes

Algunos vecinos de la colonia Nueva Esperanza manifestaron su malestar por el tortuguismo en los trabajos correspondientes a la sustitución de la red de agua potable en Champotón.

Noticia Destacada Tiraderos clandestinos no cesan en Champotón: denuncian acumulación de basura en Villa de las Flores

De acuerdo con los datos proporcionados, la obra permanece prácticamente detenida desde hace un mes y, hasta el momento, no se aprecia a trabajadores en la zona, dejando zanjas expuestas y con grandes cúmulos de agua.

En el cruce de la calle 15 B con 12, se aprecian grandes cantidades de agua acumulada, mientras que en tramos más adelante hay una gran cantidad de escombro que dificulta el tránsito vehicular, punto donde han ocurrido varios accidentes.

Osorno Castro Pech pidió la intervención de las autoridades competentes para que se tomen cartas en el asunto, dado que, además de las zanjas expuestas y tramos con cantidad de lodo, hay fugas internas.

“Ellos mismos lo rompieron cuando pasaron las máquinas. Hay tramos con agua estancada y no es por la lluvia, sino por fugas”, concluyó.

JGH