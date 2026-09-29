Síguenos

Última hora

México

Muere Otto Sirgo, primer actor mexicano, a los 79 años de edad

Campeche

Denuncian tortuguismo en obra de agua potable en Champotón; hay zanjas, fugas y riesgo de accidentes

Vecinos de Nueva Esperanza, en Champotón, denuncian que una obra de agua potable lleva un mes casi detenida, con zanjas, lodo, escombro, fugas y agua acumulada.

Por Jorge May

29 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Vecinos de la colonia Nueva Esperanza, en Champotón, manifestaron su malestar por el avance lento de una obra hidráulica.
Vecinos de la colonia Nueva Esperanza, en Champotón, manifestaron su malestar por el avance lento de una obra hidráulica. / Jorge May

Algunos vecinos de la colonia Nueva Esperanza manifestaron su malestar por el tortuguismo en los trabajos correspondientes a la sustitución de la red de agua potable en Champotón.

Vecinos de Champotón denuncian persistentes tiraderos clandestinos en la vía pública.

Noticia Destacada

Tiraderos clandestinos no cesan en Champotón: denuncian acumulación de basura en Villa de las Flores

De acuerdo con los datos proporcionados, la obra permanece prácticamente detenida desde hace un mes y, hasta el momento, no se aprecia a trabajadores en la zona, dejando zanjas expuestas y con grandes cúmulos de agua.

En el cruce de la calle 15 B con 12, se aprecian grandes cantidades de agua acumulada, mientras que en tramos más adelante hay una gran cantidad de escombro que dificulta el tránsito vehicular, punto donde han ocurrido varios accidentes.

Osorno Castro Pech pidió la intervención de las autoridades competentes para que se tomen cartas en el asunto, dado que, además de las zanjas expuestas y tramos con cantidad de lodo, hay fugas internas.

“Ellos mismos lo rompieron cuando pasaron las máquinas. Hay tramos con agua estancada y no es por la lluvia, sino por fugas”, concluyó.

JGH