Mérida tendrá nueva ruta del Sistema Va y Ven: esto se sabe hasta ahora

El Sistema Va y Ven ampliará su cobertura en Mérida con una nueva ruta hacia la comisaría de Tixcuytún, donde próximamente comenzará a operar un servicio de transporte público con unidades que ya fueron sometidas a pruebas de recorrido.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que las pruebas operativas se realizaron en campo como parte de los preparativos para poner en marcha la nueva ruta. El objetivo fue verificar las condiciones del trayecto y el funcionamiento de las unidades antes del inicio formal del servicio.

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¿Qué beneficios tendrá Va y Ven en Tixcuytún?

Con la incorporación de Tixcuytún al sistema Va y Ven, los habitantes de esta comisaría de Mérida podrán acceder a diferentes servicios y beneficios del sistema de transporte, entre ellos:

Pago electrónico del pasaje.

Unidades con características de accesibilidad.

Descuentos mediante transbordos.

Aplicación oficial para consultar información del servicio.

Opción para realizar recargas desde la aplicación.

Durante el recorrido de supervisión, el encargado de Despacho de la ATY, Aldo Cerezo Cázares, informó a habitantes de Tixcuytún que personal técnico y social de la Agencia trabajará en la zona para explicar las características de la nueva ruta y orientar a los usuarios sobre su funcionamiento.

¿Cuándo comenzará la nueva ruta Va y Ven a Tixcuytún?

Por ahora, la ATY no ha informado una fecha exacta para el inicio de operaciones de la nueva ruta de Va y Ven en Tixcuytún.

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La dependencia señaló que la información sobre el arranque del servicio se dará a conocer próximamente, una vez que concluyan los preparativos correspondientes.

De esta manera, Tixcuytún se incorporará a la cobertura del Sistema Va y Ven en Mérida, con una ruta que busca ampliar las opciones de movilidad para los habitantes de esta comisaría.