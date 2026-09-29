Tiraderos clandestinos no cesan en Champotón: denuncian acumulación de basura en Villa de las Flores

Ante la falta de vigilancia, ciudadanos reportan constantes tiraderos de basura en la vía pública, específicamente sobre la calle conocida como Camino de Nuevo León, a la altura de la colonia Villa de las Flores, en la cabecera de Champotón.

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Gerardo Durán aseguró haber visto a unas personas a bordo de un triciclo, arrojando una bolsa negra de basura la cual quedó en medio de la calle, para posteriormente seguir con su trayecto.

El declarante comentó que, además de esta situación, todas las periferias de esta calle están repletas de basura, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado cartas en el asunto.

“La basura no cesa, la calle está en mal estado y, pues aquí, estamos algo retirados de la urbanización; quizá por eso no nos toman en cuenta” precisó.

Lo anterior fue corroborado durante un recorrido para abordar el tema de una luminaria que había sido reportada como robada; sin embargo, el problema ya había sido atendido.

JGH