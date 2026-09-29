Inundaciones en Escárcega: desbordamiento de dren deja 10 viviendas afectadas en Kilómetro 36

Diez viviendas inundadas y familias evacuadas de manera preventiva fue el saldo que dejaron las fuertes lluvias de días pasados en la comunidad de Kilómetro 36, en el municipio de Escárcega, donde el desbordamiento y desvío del agua de un dren que resultó obstruido por material depositado en las inmediaciones de la carretera obligó a los habitantes afectados a abandonar temporalmente sus hogares.

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El secretario de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), Anuar Dager Granja, informó que la situación fue atendida de manera oportuna por Protección Civil Municipal, como primer respondiente, en coordinación con las autoridades estatales, lo que permitió liberar el flujo del agua y evitar mayores consecuencias.

Explicó que las lluvias provocaron que el agua del dren se desviara hacia algunas viviendas, afectando a una decena de familias. No obstante, no se reportaron personas lesionadas ni daños a la infraestructura o a la estructura de los inmuebles, tampoco afectaciones a vehículos u otros bienes, de acuerdo con los reportes más recientes.

El titular de la Seprocicam confirmó la liberación del flujo de agua en la zona.

Ante el incremento del nivel del agua, las familias de las viviendas afectadas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva, aunque no fue necesario habilitar un refugio temporal. Los habitantes optaron por trasladarse y permanecer en las viviendas de sus propios familiares mientras disminuía la acumulación de agua y las condiciones permitían el retorno.

Dager Granja destacó la intervención del Ayuntamiento de Escárcega, al señalar que, como primer respondiente, realizó las acciones necesarias para atender la emergencia y restablecer el flujo del agua en la zona.

El funcionario indicó que Protección Civil permanecerá atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas, debido a que la Temporada de Huracanes continúa activa y existe pronóstico de lluvias que podrían presentarse con intensidad, acompañadas de actividad eléctrica en los próximos días.

Por ello, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención, particularmente ante fenómenos meteorológicos que pueden modificar su trayectoria o intensificarse rápidamente.

Hasta el momento, señaló, no se tienen reportes de otras afectaciones de consideración en municipios o localidades del Estado, mientras que las incidencias derivadas de las lluvias han sido atendidas por los propios ayuntamientos.

JGH