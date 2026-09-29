Mujer resulta lesionada tras choque contra poste de videovigilancia en Tulum

Una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba junto con otras cuatro personas se impactara contra un poste de cámaras de videovigilancia en la glorieta de la entrada norte de Tulum. El accidente ocurrió la tarde de este martes, cuando el automóvil ingresaba a la ciudad procedente de Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la conductora habría ingresado a la glorieta a exceso de velocidad y, al aproximarse al paso peatonal, no habría advertido oportunamente la zona de cruce. Esta situación provocó que perdiera el control de la unidad y terminara desviándose hacia el área donde se encuentra instalado el equipo de videovigilancia.

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El vehículo involucrado es un Jetta de color gris, con placas de circulación del estado de Yucatán, el cual terminó con daños considerables en su costado izquierdo tras impactarse contra la estructura que sostiene las cámaras de seguridad pública. En el automóvil viajaban cinco mujeres que regresaban de Playa del Carmen con dirección a Tulum.

Como consecuencia del choque, una de las ocupantes resultó lesionada y recibió atención en el sitio antes de ser trasladada a un hospital para una valoración médica más completa. Hasta el momento no se han precisado las lesiones que presentó la mujer ni su estado de salud.

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Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y agentes de Tránsito, quienes realizaron labores de abanderamiento y control de la circulación para evitar otro incidente mientras se atendía la emergencia.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas y responsabilidades del percance.