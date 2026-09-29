Morena revela resultados de encuestas rumbo a 2027: así quedaron los 17 coordinadores estatales

La dirigencia nacional de Morena presentó los resultados del proceso interno mediante el cual fueron definidos sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en las elecciones de 2027.

Durante la conferencia, David Santos González, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas, explicó los resultados de los ejercicios realizados en 16 estados, mientras que San Luis Potosí fue resuelto mediante un consenso, de acuerdo con la explicación ofrecida por la dirigencia.

Santos González detalló que las encuestas tuvieron una muestra de aproximadamente 1,500 entrevistas por entidad, con una precisión de más o menos 2.53 puntos y un nivel de confianza de 95 por ciento.

El cuestionario consideró diferentes variables sobre los aspirantes, entre ellas conocimiento, opinión positiva, honestidad, cercanía con la población, conocimiento de la entidad, cumplimiento de compromisos, percepción como buen candidato, intención de voto y preferencia como candidato de Morena.

La dirigencia nacional también explicó que las empresas encuestadoras realizaron ejercicios espejo para contrastar los resultados. Citlalli Hernández señaló que, en las 17 mesas de trabajo con los aspirantes, no se presentó un desconocimiento de los resultados.

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Estos fueron los puntajes de los ganadores

De acuerdo con la exposición de David Santos González, los resultados quedaron de la siguiente manera:

Aguascalientes — Nora Ruvalcaba: 10 de 10 puntos. La exfuncionaria obtuvo todos los puntos considerados en las variables evaluadas. Baja California — Julieta Ramírez: 9.75 de 10 puntos. Ismael Burgueño fue el perfil más conocido, pero Ramírez obtuvo los mayores puntajes en la evaluación general. Baja California Sur — Manuel Cota: 9.25 de 10 puntos. Christian Agúndez fue el aspirante más conocido, aunque Cota acumuló la mayor puntuación. Campeche — Pablo Gutiérrez Lazarus: 10 de 10 puntos. El también aspirante fue quien obtuvo la totalidad de los puntos en la entidad. Chihuahua — Cruz Pérez Cuéllar: 8.5 de 10 puntos. Santos González indicó que Pérez Cuéllar encabezó las variables de opinión positiva, conocimiento de la entidad, cumplimiento, percepción como buen candidato, disposición de voto y preferencia. Colima — Rosa María Bayardo: 9.75 de 10 puntos. La aspirante obtuvo la mayor puntuación en las variables señaladas por la Comisión Nacional de Encuestas. Guerrero — Beatriz Mojica: 10 de 10 puntos. Además de ser la persona más conocida entre los perfiles medidos, alcanzó la totalidad de la puntuación. Michoacán — Carlos Torres Piña: 10 de 10 puntos. El aspirante fue el más conocido y obtuvo todos los puntos contemplados en el ejercicio. Nayarit — Héctor Santana: 10 de 10 puntos. Aunque Geraldine Ponce registró el mayor nivel de conocimiento, Santana fue quien consiguió la puntuación total. Nuevo León — Clara Luz Flores: 8.625 de 10 puntos. En este caso se registró un empate en una de las variables, por lo que el valor correspondiente se repartió entre Flores y Felipe de Jesús Cantú. Querétaro — Santiago Nieto: 10 de 10 puntos. El exfuncionario fue también el aspirante con mayor nivel de conocimiento y alcanzó la totalidad de los puntos. Quintana Roo — Eugenio “Gino” Segura: 10 de 10 puntos. Santos González señaló que Segura fue el perfil más conocido y obtuvo el máximo puntaje. Sinaloa — Imelda Castro: 10 de 10 puntos. La senadora fue la aspirante más conocida y consiguió la totalidad de los puntos evaluados. Sonora — Lorenia Valles: 7.75 de 10 puntos. Aunque Celida López fue la persona más conocida, Valles obtuvo la puntuación más alta. Tlaxcala — Ana Lilia Rivera: 9.5 de 10 puntos. Alfonso Sánchez registró mayor conocimiento, pero Rivera encabezó la puntuación final con 9.5. Zacatecas — Verónica Díaz: 9.75 de 10 puntos. Díaz fue tanto la aspirante más conocida como quien consiguió la mayor puntuación. San Luis Potosí — Elí César Cervantes: designación por consenso, sin puntaje de encuesta presentado por David Santos González. La dirigencia de Morena había informado que esta entidad se definiría mediante consenso, a diferencia de los otros 16 estados.

Encuestas definirán la siguiente etapa de Morena

La dirigencia de Morena presentó este proceso como una etapa de organización rumbo a los comicios de 2027. Citlalli Hernández explicó que cerca de 300 personas se registraron inicialmente, por lo que el mecanismo permitió reducir los perfiles hasta llegar a las definiciones estatales.

Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, destacó durante la conferencia la participación de las casas encuestadoras Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, De las Heras Demotecnia, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados y Votia.

Los representantes de estas firmas explicaron que realizaron levantamientos cara a cara, principalmente en viviendas, con muestras de alrededor de 1,500 personas y mecanismos de supervisión y georreferenciación.

Con las 17 coordinaciones definidas, Morena cierra esta fase de su proceso interno. La designación de estos coordinadores constituye una etapa partidista previa a las candidaturas formales para las elecciones de 2027.

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