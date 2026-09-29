La Granja VIP: Manelyk pone condiciones para tener comunicación con Pablo Montero

La Granja VIP ha tenido un ambiente muy polémico en los últimos días, todo comenzó por las viejas rivalidades que existen, pero las cosas se complicaron con la llegada sorpresa de Pablo Montero, quien ha causado celos entre algunas granjeras.

El cantante se sumó al polémico reality sin tener conocimiento de todo lo que podría pasar con su participación, especialmente porque algunas granjeras han quedado impactadas con lo guapo y atento que es Pablo Montero.

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Manelyk muestra sus celos por la relación entre Pablo Montero y Natalia Alcocer

Ante la buena relación que tienen el cantante y Natalia Alcocer, Manelyk ha revelado que no va a ser una más en el triángulo amoroso, mientras Pablo Montero y la influencer estarían recordando momentos de un viejo romance.

Cuando la también influencer se percató de la complicidad de sus compañeros, reveló que ella también va a buscar tener la atención de Pablo Montero.

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Sin embargo, las cosas se han salido un poco de control, ya que Manelyk le ha dejado claro a Pablo Montero que tiene que escoger entre ella y su compañera, pues ellas no han logrado tener una buena relación. Por su parte, Natalia ha tomado la decisión de darle el lugar a la influencer.

¿Qué ha pasado entre Pablo Montero y Natalia Alcocer?

Hace unos cuantos días, se dio a conocer que Natalia y Pablo ya se conocían desde hace 20 años; según lo mencionado por la influencer, ella era la ‘princesa’, y él el cantante que quería conquistarla, pero las cosas nunca pasaron a mayores. Ahora están recordando viejos tiempos, pero la influencer ha dejado en claro que tiene pareja.

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