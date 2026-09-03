Detienen a conductor ebrio tras derribar luminaria en la avenida Isla de Tris, Ciudad del Carmen

Un masculino fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía, luego de presuntamente conducir en estado de ebriedad e impactar la camioneta que manejaba contra una luminaria propiedad del municipio, provocando cuantiosos daños materiales en calles de la colonia Compositores.

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Los hechos se registraron cerca de la medianoche de este jueves sobre la avenida Isla de Tris, entre las calles José Alfredo Jiménez y Consuelo Velázquez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet color gris, con matrícula de circulación DGJ-928-C del estado de Campeche, cuando presuntamente perdió el control de la unidad debido a las condiciones en las que conducía.

La camioneta terminó montándose sobre el camellón central y posteriormente se impactó de frente contra una luminaria perteneciente al municipio. La fuerza del choque provocó que la estructura fuera arrancada de su base y terminara derribada sobre el pavimento.

Tras el accidente, el presunto responsable habría intentado abandonar el sitio para evadir su responsabilidad; sin embargo, fue interceptado por personal de Servicios Públicos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar y procedieron con la detención del conductor, quien fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

La camioneta involucrada fue asegurada y trasladada al corralón municipal, mientras que personal del área de Alumbrado Público realizó el levantamiento de la luminaria dañada y se espera que posteriormente sea sustituida por una nueva.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente y los daños ocasionados a la infraestructura municipal, no se reportaron personas lesionadas.

JGH