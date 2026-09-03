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Detienen a conductor ebrio tras derribar luminaria en la avenida Isla de Tris, Ciudad del Carmen

Un conductor en presunto estado de ebriedad fue detenido tras derribar una luminaria sobre la avenida Isla de Tris. Intentó huir, pero fue interceptado y turnado a la Fiscalía.

Por Israel Lozano

3 de sept de 2026

2 min

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Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente en la colonia Compositores.
Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente en la colonia Compositores. / Israel Lozano

Un masculino fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía, luego de presuntamente conducir en estado de ebriedad e impactar la camioneta que manejaba contra una luminaria propiedad del municipio, provocando cuantiosos daños materiales en calles de la colonia Compositores.

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Los hechos se registraron cerca de la medianoche de este jueves sobre la avenida Isla de Tris, entre las calles José Alfredo Jiménez y Consuelo Velázquez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet color gris, con matrícula de circulación DGJ-928-C del estado de Campeche, cuando presuntamente perdió el control de la unidad debido a las condiciones en las que conducía.

La camioneta terminó montándose sobre el camellón central y posteriormente se impactó de frente contra una luminaria perteneciente al municipio. La fuerza del choque provocó que la estructura fuera arrancada de su base y terminara derribada sobre el pavimento.

Tras el accidente, el presunto responsable habría intentado abandonar el sitio para evadir su responsabilidad; sin embargo, fue interceptado por personal de Servicios Públicos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar y procedieron con la detención del conductor, quien fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

La camioneta involucrada fue asegurada y trasladada al corralón municipal, mientras que personal del área de Alumbrado Público realizó el levantamiento de la luminaria dañada y se espera que posteriormente sea sustituida por una nueva.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente y los daños ocasionados a la infraestructura municipal, no se reportaron personas lesionadas.

JGH

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