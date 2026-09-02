¿Estudias la universidad en Campeche? Puedes solicitar esta beca hasta el 24 de septiembre

Los estudiantes universitarios de Campeche todavía están a tiempo de solicitar uno de los apoyos económicos de la Fundación José Ortiz Ávila A.C., cuya convocatoria de becas para el ciclo escolar 2026-2027 permanecerá abierta hasta el próximo 24 de septiembre.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes que realizan estudios de nivel superior en instituciones públicas acreditadas oficialmente en el estado de Campeche, quienes podrán participar en el proceso de evaluación y asignación de los apoyos. El programa contempla tanto a estudiantes que buscan obtener la beca por primera vez como a quienes desean renovarla.

El sistema para presentar las solicitudes abrió desde el pasado 10 de agosto y cerrará el jueves 24 de septiembre a las 12:00 del mediodía, por lo que los interesados cuentan todavía con poco más de tres semanas para completar el procedimiento. El trámite es gratuito y debe realizarse en línea mediante el portal de la Fundación.

¿Quiénes pueden solicitar la beca en Campeche?

El programa está enfocado en estudiantes de nivel superior y busca apoyar principalmente a jóvenes que requieren respaldo económico para continuar su formación profesional. La Fundación José Ortiz Ávila tiene como objetivo contribuir a que estudiantes de licenciatura de escasos recursos y con buen desempeño académico puedan concluir sus estudios.

Durante el registro, los aspirantes deberán proporcionar información personal y académica, así como datos relacionados con su situación laboral, económica y familiar. El sistema solicita, entre otros datos, la institución educativa y licenciatura que cursa el estudiante, sus calificaciones y la información correspondiente a los ingresos del hogar.

También deberán indicar si actualmente reciben alguna otra beca o apoyo económico, además de proporcionar información sobre la persona de quien dependen económicamente y las condiciones de la vivienda que habitan.

¿Cómo solicitar la beca?

Los interesados deben ingresar al Portal de Becarios de la Fundación José Ortiz Ávila, crear una cuenta y completar la solicitud correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. La convocatoria establece que todo el procedimiento de registro es gratuito.

La asignación de los apoyos no es automática por realizar el registro, ya que los aspirantes deberán pasar por el proceso de evaluación establecido por la Fundación.

La fecha límite será el 24 de septiembre a las 12:00 horas, por lo que se recomienda a los universitarios interesados no esperar hasta el último día para completar su solicitud y revisar previamente la documentación y datos requeridos.

La Fundación José Ortiz Ávila fue creada con el propósito de respaldar la formación profesional de jóvenes campechanos y actualmente mantiene abierta esta convocatoria para estudiantes de educación superior del estado.

JGH