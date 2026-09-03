IMSS-Bienestar entrega 10 ambulancias a Campeche; estos municipios recibirán las nuevas unidades

Con una inversión de 19 millones 200 mil pesos provenientes del Gobierno de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-Bienestar en Campeche recibió 10 nuevas ambulancias y dos unidades médicas móviles, destinadas a fortalecer la capacidad de atención, traslado y cobertura médica en diferentes regiones del Estado, como parte del respaldo federal a la salud de las y los campechanos.

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La incorporación de estas unidades refrenda el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fortalecimiento de los servicios públicos de salud y la consolidación de una red médica con mayor capacidad de respuesta para atender a la población, particularmente en comunidades alejadas de la capital del Estado.

Del monto total, 16.5 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de las 10 ambulancias de traslado, que serán distribuidas entre unidades hospitalarias de Calkiní, Candelaria, Champotón, Hopelchén, Palizada, Sabancuy, Xpujil, Escárcega y la capital del Estado.

Las nuevas unidades estarán al servicio del Hospital Integral de Calkiní, los hospitales comunitarios de Candelaria, Champotón y Hopelchén, los hospitales de Palizada y Sabancuy, el Hospital Integral de Xpujil, el Hospital General "Manuel Campos" en la capital y el Hospital "Dr. Janell Romero Aguilar" en Escárcega.

Adicionalmente, se destinaron más de 2.6 millones de pesos para dos unidades médicas móviles, que ampliarán la capacidad de atención en las comunidades de Chenkó, Hopelchén, y Laguna Grande, Escárcega, acercando los servicios a población que enfrenta mayores dificultades para acceder a una unidad hospitalaria.

Durante la entrega, el secretario de Salud del Estado, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, destacó que las ambulancias permitirán mejorar el traslado de pacientes y fortalecer la coordinación entre los distintos establecimientos que integran la red de salud.

“Hoy tenemos la oportunidad de entregar diez ambulancias de traslado y dos unidades médicas móviles que vienen a fortalecer de manera importante la Red Hospitalaria del Bienestar en Campeche”, señaló.

Acompañado de la coordinadora de la institución federal en Campeche, Liliana Montejo León, de la delegada del IMSS Ordinario, Flor Rodríguez Melo, así como de la titular del Poder Ejecutivo, explicó que la atención médica no concluye en un solo hospital, por lo que contar con vehículos adecuados resulta fundamental para facilitar la referencia y traslado de pacientes entre las diferentes unidades, especialmente cuando requieren atención especializada.

La entrega forma parte de las acciones impulsadas con recursos federales para fortalecer infraestructura y equipamiento médico en Campeche, con el objetivo de contar con una red de salud más sólida, coordinada y cercana a las comunidades.

Con estas 12 unidades, el IMSS-Bienestar amplía su capacidad operativa en el Estado y fortalece uno de los componentes esenciales de la atención médica: contar con medios suficientes para trasladar pacientes y llevar servicios hasta las localidades que más los requieren.

JGH