Detienen a hombre tras reporte por asomarse a predios en Pomuch, Hecelchakán

Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública en la Junta Municipal de Pomuch, luego de que ciudadanos reportaran a una persona que presuntamente se encontraba asomándose a varios predios de la colonia San Pedro II.

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Tras recibir el aviso, los agentes realizaron un recorrido por la zona y ubicaron a un individuo sobre la calle 25, por lo que se acercaron para entrevistarlo y conocer el motivo de su presencia en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, durante la intervención el hombre adoptó una actitud agresiva hacia los policías y profirió palabras altisonantes, situación que derivó en su detención.

El sujeto fue trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinaría su situación y si su conducta ameritaba alguna sanción.

La movilización se originó a partir del reporte de vecinos de San Pedro II, quienes alertaron sobre la presencia del hombre al observar que presuntamente se asomaba a diferentes propiedades de la zona.

Hasta el momento, la información proporcionada por Seguridad Pública no señala que el detenido haya ingresado a algún domicilio ni que se le relacione con un robo, por lo que su detención derivó de las circunstancias registradas durante la intervención policial.

JGH