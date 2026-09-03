Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche se acerca a 5 mil casos de conjuntivitis; registra 444 más queen el mismo periodo del 2025

Campeche / Sucesos

Detienen a hombre tras reporte por asomarse a predios en Pomuch, Hecelchakán

Un hombre fue detenido en Pomuch tras ser reportado asomándose a casas en San Pedro II. Al ser intervenido por la policía se puso agresivo e insultó a los agentes sobre la calle 25.

Por Redacción Por Esto!

3 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Vecinos de la colonia San Pedro II en Pomuch reportaron a un sospechoso.
Vecinos de la colonia San Pedro II en Pomuch reportaron a un sospechoso.

Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública en la Junta Municipal de Pomuch, luego de que ciudadanos reportaran a una persona que presuntamente se encontraba asomándose a varios predios de la colonia San Pedro II.

Un repartidor de aves sufrió un fuerte accidente en la avenida Concordia.

Noticia Destacada

Motociclista derrapa y queda debajo de camión Ko’ox en Campeche

Tras recibir el aviso, los agentes realizaron un recorrido por la zona y ubicaron a un individuo sobre la calle 25, por lo que se acercaron para entrevistarlo y conocer el motivo de su presencia en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, durante la intervención el hombre adoptó una actitud agresiva hacia los policías y profirió palabras altisonantes, situación que derivó en su detención.

El sujeto fue trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinaría su situación y si su conducta ameritaba alguna sanción.

La movilización se originó a partir del reporte de vecinos de San Pedro II, quienes alertaron sobre la presencia del hombre al observar que presuntamente se asomaba a diferentes propiedades de la zona.

Hasta el momento, la información proporcionada por Seguridad Pública no señala que el detenido haya ingresado a algún domicilio ni que se le relacione con un robo, por lo que su detención derivó de las circunstancias registradas durante la intervención policial.

JGH

Te puede interesar