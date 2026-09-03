Yucatán y Estados Unidos analizan oportunidades para impulsar al sector pesquero

La actividad pesquera y acuícola de Yucatán fue tema de una reunión de trabajo entre autoridades estatales y representantes de la Embajada y el Consulado General de Estados Unidos en Mérida, en la que se analizaron las oportunidades comerciales y los principales retos que enfrenta el sector.

Durante el encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre el panorama actual de la pesca en Yucatán, las posibilidades de ampliar la exportación de productos pesqueros y los desafíos relacionados con la pesca ilegal, una problemática que tiene efectos tanto en la producción y el comercio como en la conservación de los recursos marinos.

La reunión fue encabezada por la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), que planteó la importancia de fortalecer la vinculación con instituciones internacionales para generar nuevas alternativas de desarrollo para quienes dependen de esta actividad.

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Buscan ampliar mercados para los productos pesqueros de Yucatán

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de incrementar la presencia de los productos pesqueros y acuícolas yucatecos en nuevos mercados, además de intercambiar experiencias sobre las condiciones y retos que enfrenta actualmente la actividad.

También se abordaron aspectos relacionados con el comercio bilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente aquellos asuntos que pueden contribuir a que el sector opere bajo mejores condiciones y tenga mayores oportunidades de competitividad.

La pesca ilegal ocupó un lugar importante en las conversaciones, debido a sus repercusiones sobre la conservación de las especies marinas y sobre los pescadores que realizan sus actividades dentro de la legalidad.

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Ante esta situación, se destacó la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de ordenamiento pesquero, inspección y vigilancia, así como la coordinación entre las distintas instituciones relacionadas con el sector.

La reunión también permitió identificar posibles áreas de colaboración y mantener abiertos los canales de comunicación para compartir información y experiencias sobre los desafíos de la pesca y la acuacultura.

La titular de la Sepasy, Lila Frías Castillo, señaló que el sector pesquero yucateco tiene posibilidades de continuar creciendo y consideró que la vinculación con instituciones de otros países puede contribuir a ampliar sus capacidades y explorar nuevas alternativas de desarrollo.