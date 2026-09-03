Irán lanza nuevos ataques contra objetivos de EU en Kuwait y eleva tensión en Medio Oriente

Irán lanzó este jueves 3 de septiembre una nueva ofensiva con misiles y drones contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en medio de una escalada de violencia que mantiene bajo presión a varios países del Golfo Pérsico.

El Ejército kuwaití informó que sus defensas aéreas interceptaron parte del ataque, mientras que Teherán aseguró que uno de los blancos fue la base aérea de Ahmad al Jaber, ubicada en territorio de Kuwait.

La ofensiva ocurre después de que Washington llevara a cabo bombardeos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní y en un contexto marcado por amenazas cruzadas entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades de Irán.

¿Qué dijo Kuwait tras los ataques de Irán?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait condenó la ofensiva y la calificó como una “flagrante violación” de su soberanía y del derecho internacional.

El gobierno kuwaití señaló que los ataques representan una amenaza directa para la seguridad de sus habitantes y advirtió que esta nueva ofensiva puede agravar la inestabilidad regional.

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También sostuvo que se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger su territorio.

Qatar se sumó a las condenas y rechazó los ataques iraníes contra Kuwait.

¿Por qué aumentó la tensión entre Irán y Estados Unidos?

La nueva ofensiva forma parte de una escalada iniciada tras los ataques estadounidenses contra objetivos vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Washington justificó sus acciones como una respuesta a las agresiones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y como una medida para proteger a sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente.

Teherán respondió con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait, lo que ha aumentado el temor a que el conflicto se extienda a otros países.

Irán también asegura haber atacado una base en Emiratos Árabes Unidos

El Ejército iraní afirmó además que atacó la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, aunque las autoridades de ese país no confirmaron un incidente de esas características.

Iran retaliates against US by firing at Kuwait in 'blatant' aggression. Iran fired missiles & drones at Kuwait early Thursday in retaliation for U.S. strikes, President Trump warned DC is prepared to hit Tehran again “anytime we want”… across the region. https://t.co/FASiGsx5HE — JBeCool (@JBeCoolPeace) September 3, 2026

La ofensiva se produjo después de nuevos bombardeos sobre territorio iraní que, según Teherán, dejaron 19 muertos, entre civiles y miembros de las fuerzas armadas.

Entre los ataques reportados estuvo uno en el distrito de Sirik, donde cuatro personas que asistían a una boda murieron y cerca de 70 resultaron heridas, de acuerdo con medios estatales iraníes.

La sucesión de ofensivas y represalias mantiene abierta la posibilidad de una ampliación del conflicto en Medio Oriente, mientras los países del Golfo reclaman una reducción inmediata de las tensiones.

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