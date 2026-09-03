Confirman que uno de los perritos de Jonathan Meléndez, también fue asesinado junto a la familiar

El pasado 1 de septiembre, se confirmó por medio de las redes sociales el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, quien fue asesinado junto a su esposa, su hijo menor de edad y una empleada de servicio.

Este caso ha acaparado la atención de los medios de comunicación, hasta el momento se sabe que los hechos ocurrieron en un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, también que se existen dos detenidos como presuntos responsables de estos hechos. Se ha confirmado que su hijo de 5 años, logró sobrevivir.

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Uno de los perritos de Jonathan Meléndez fue asesinado junto con la familia

Entre los últimos detalles, se ha revelado que uno de los perritos de la familia, también fue asesinado, pues se ha confirmado que al igual que los integrantes de la familia, una de las mascotas estaba atada.

Sin embargo, en redes sociales se ha dado a conocer que se encontraban dos perritos, los cuales se llamaban Mila y Nala, siendo esta última la que perdió la vida en el ataque a la familia del tecladista.

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Cabe mencionar que hasta el momento no existe un reporte oficial por parte de las autoridades sobre lo sucedido con la mascota, algunas extraoficiales aseguran que Nala fue la mascota asesinada.

Diego Sebastián “N”, es uno de los detenidos y las primeras investigaciones indican que habría amagado a la esposa del tecladista, pero le habrían pedido que amarrara al perro, porque estaba ladrando.

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