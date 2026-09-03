Clima en Campeche hoy: ¿A qué hora lloverá este jueves 3 de septiembre?

Este jueves 3 de septiembre, el clima en San Francisco de Campeche se mantendrá caluroso, con condiciones de cielo entre soleado y parcialmente nublado durante buena parte del día. El pronóstico contempla una temperatura mínima de 25 °C y máxima de 33 °C.

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Aunque durante la mañana predominarán condiciones estables, existe posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en el transcurso del día. Meteored prevé para la capital campechana 80% de probabilidad de precipitación, con alrededor de 5.3 milímetros de lluvia.

La combinación de calor y humedad podría incrementar la sensación térmica, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar una exposición prolongada al sol, principalmente durante las horas de mayor temperatura.

Campeche tendrá calor y lluvias este jueves; consulta la temperatura máxima

Además, el pronóstico para los próximos días mantiene condiciones favorables para la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, por lo que el periodo continuará con ambiente caluroso y lluvioso en Campeche.