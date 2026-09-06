Fuga de agua pone en riesgo a estudiantes en Champotón

Vecinos de la colonia “La Cruz” en Champotón, reportan una fuga de agua ubicada en la esquina de la calle 14A con 39.

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Según los datos recabados, el problema lleva varios días y la muestra está en los visibles encharcamientos y verdín esparcidos sobre varios tramos de la calle 39.Al destacar que varias personas se han resbalado, los colonos del lugar exigieron la intervención de las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.“Ya se han caído varios niños.

Este es un paso de muchos estudiantes. Precisamente, mañana tenemos pensado acudir al Agua Potable para meter el reporte y lo atiendan” destacó la señora Mariana del Carmen.Tras un recorrido igual fueron abordados otros moradores, quienes externaron que el problema con las fugas de agua son muy recurrentes por este sector.