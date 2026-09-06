Falla en bomba deja sin agua potable a cientos de familias en Hopelchén

Debido a las variaciones en el voltaje de la energía eléctrica, la bomba del pozo 5 del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) no ha podido funcionar desde la tarde del viernes. Hasta las tres de la tarde de este sábado, el equipo de bombeo permanecía paralizado, dejando sin el vital líquido a cientos de familias de la colonia San Román.

El director del SMAP, Pedro Lorenzo Osorio Zapata, informó que el voltaje que recibe el equipo de bombeo se encontraba por debajo de los 400 voltios y, por momentos, llegaba hasta los 480, por lo que, ante la inestabilidad en el suministro eléctrico, el sistema de protección de la bomba se activó y evitó que arrancara. Explicó que el voltaje debería mantenerse en un rango de entre 430 y 450 voltios para que, al momento de arrancar la bomba, se estabilice entre los 400 y 420, con un máximo de 440 voltios.

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Detalló que, si el suministro se encuentra en 400 voltios al momento del arranque, este puede disminuir hasta los 360 o 380 voltios, un nivel insuficiente que obligaría a la bomba a trabajar de manera forzada y aumentaría el riesgo de que sufriera una avería. De igual manera, señaló que el voltaje tampoco debe alcanzar los 480 voltios, debido a que, al arrancar la bomba, este podría disminuir hasta los 450 voltios, una cantidad que también se encuentra por encima de los niveles adecuados para el buen funcionamiento del equipo.

El funcionario municipal también mencionó que, hasta las tres de la tarde de este sábado, la bomba del mencionado pozo no había podido funcionar y llevaba casi 24 horas sin arrancar. Indicó que “existe preocupación debido a que se trata del pozo más grande del sistema y el principal abastecedor de la colonia San Román, considerada la más grande de la ciudad”. Agregó que el pozo también abastece una pequeña parte del Centro de la ciudad y un sector reducido de la colonia Tamarindo, por lo que la afectación es considerable. Ante esta situación, informó que durante la tarde del sábado se realizaría el reparto de agua mediante una pipa para atender a las familias afectadas.

Cuestionado sobre las constantes fallas en el suministro eléctrico de ese sector, Osorio Zapata señaló que, al parecer, existe inestabilidad en una de las líneas de la red eléctrica y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha intervenido para solucionar el problema, el cual, dijo, no es reciente, pues desde hace varios meses se registran variaciones en el suministro de energía eléctrica en esa zona de la ciudad. Por otro lado, los vecinos de la colonia San Román reportaron a través de sus redes sociales, desde la noche del viernes, que tampoco contaban con energía eléctrica. Algunos señalaron que, aunque tenían suministro, el voltaje era demasiado bajo, al grado de que ni siquiera podían hacer funcionar un ventilador de techo y mucho menos los refrigeradores.