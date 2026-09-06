Mérida fortalece la atención a mujeres víctimas de violencia con nuevo diplomado especializado

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada inauguró la segunda edición del Diplomado “Raquel Dzib Cicero: Atención a las Violencias de Género contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes”, una capacitación gratuita y única en su tipo en Yucatán que fortalece la preparación de quienes tienen la responsabilidad de atender y acompañar a mujeres que viven situaciones de violencia.

“Tenemos una gran historia en Mérida de las mujeres, pero aun así las violencias persisten. Nos quedan muchas brechas por acortar, mucho por caminar y mucho por trabajar. Por eso este diplomado es tan importante: porque profesionalizarnos, seguir aprendiendo y prepararnos también es una manera de fortalecer a las mujeres”, declaró la Alcaldesa.

Señaló además que esta lucha por los derechos de las mujeres es una tarea donde todas las meridanas deben de estar al frente, un compromiso que involucra corresponsabilidad con toda la sociedad.

“En Mérida tienen una aliada que siempre está buscando cómo fortalecer a las mujeres, cómo abrir oportunidades y cómo hacer que tengan mejores condiciones para salir adelante”, afirmó.

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La segunda generación representa una evolución del proyecto, que pasa de un enfoque introductorio a un proceso de mayor especialización profesional, con una formación 100 por ciento presencial que permitirá fortalecer el intercambio entre participantes, el análisis de casos y la construcción de herramientas para una atención más humana, profesional y efectiva.

El diplomado es resultado de la colaboración entre el Instituto de las Mujeres del Ayuntamiento de Mérida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad y Género y la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su Programa Virtual UADY.

Se consolida el programa

La respuesta a la convocatoria de esta segunda edición refleja el interés y la necesidad de continuar generando espacios gratuitos de formación especializada.

En total, se recibieron 78 solicitudes de inscripción, de las cuales 64 contaron con solicitud formal y folio asignado: 60 mujeres y cuatro hombres. Mientras que 14 se encontraban en proceso de solicitud. Finalmente fueron asignados 40 folios para integrar esta segunda generación, conformada por profesionales de distintas disciplinas: 10 personas de Psicología, 12 de Derecho, nueve de Trabajo Social, ocho de Pedagogía y Educación y una de Enfermería.

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El interés mostrado en esta segunda edición confirma la importancia de contar con alternativas gratuitas de formación especializada y consolida al Diplomado “Raquel Dzib Cicero” como un programa del Ayuntamiento que responde a una necesidad concreta, que es el de preparar a nuevas generaciones de profesionistas para brindar atención especializada, con ética y perspectiva de género.

La primera edición contó con 120 aspirantes registrados, 94 folios asignados y 40 seleccionados, de las cuales 36 concluyeron satisfactoriamente su formación.

El diplomado lleva el nombre de Raquel Dzib Cicero, maestra yucateca y defensora del acceso de las mujeres a la educación y a sus derechos.

En 1916 participó en el Primer Congreso Feminista de México y en 1922 contribuyó a la fundación de la Liga Feminista de Yucatán. En 1924 fue electa diputada por el Partido Socialista del Sureste junto con Elvia Carrillo Puerto y Beatriz Peniche, convirtiéndose en una de las primeras mujeres mexicanas en ocupar un cargo legislativo.