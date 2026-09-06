Comisión Nacional de Búsqueda registra 105 casos de menores desaparecidos en Campeche

En lo que va de 2026, un total de 105 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos o no localizados en Campeche, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), correspondientes al periodo del uno de enero al cuatro de septiembre. Del total de casos registrados, 25 corresponden a hombres y 80 a mujeres. La cifra comprende los reportes realizados durante los primeros ocho meses y cuatro días del año, con mayor incidencia entre mujeres menores de edad.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la ciudad de Campeche, donde una adolescente de 16 años fue reportada como no localizada durante la noche del viernes cuatro de septiembre, situación que llevó a sus familiares a solicitar el apoyo de las autoridades para conocer su paradero. La menor fue identificada como Dayrele “N”, de 16 años, quien fue vista por última vez cuando abordó un vehículo de una plataforma de transporte digital.

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Posteriormente, la adolescente no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares comenzaron a buscarla y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes. Como parte de las acciones de búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche (CLBP) emitió durante la mañana del sábado cinco de septiembre una ficha para solicitar información que permitiera establecer el paradero de la adolescente.

Entre los datos difundidos se encontraba una fotografía de la menor dentro del vehículo, en la que indicaba que se encontraba de camino a su casa. La emisión de la ficha ocurrió después de que transcurrieran varias horas desde el momento en que la adolescente fue vista por última vez. A partir del reporte, las autoridades activaron los mecanismos institucionales de búsqueda para establecer su ubicación y verificar las condiciones en las que se encontraba.

Finalmente, la menor fue localizada en el parque de la unidad habitacional Fidel Velázquez, donde se encontraba en buen estado de salud. Tras su localización, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), donde quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para llevar a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente realizar el proceso de entrega a sus familiares.