Más de 15 colonias sin agua por fallas de la CFE en Campeche

Las fallas y variaciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) terminaron por afectar también el servicio de agua potable en Campeche, dejando sin el líquido vital o con baja presión a familias de más de 15 colonias y fraccionamientos de la capital.

De acuerdo con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), las irregularidades en la energía eléctrica provocaron afectaciones en los equipos de bombeo del pozo Santa Margarita y en la línea principal del Cárcamo Aeropuerto, obligando a mantener temporalmente fuera de operación ambos sistemas.

La falta de energía estable interrumpió el bombeo y ocasionó una disminución en la presión y distribución del agua. Como consecuencia, familias campechanas amanecieron con las tuberías completamente secas, principalmente en sectores cuyo suministro depende directamente de estas instalaciones.

La falla eléctrica en Santa Margarita afecta a Quinta de los Españoles, Colonia México, Hacienda Santa María, Esperanza —principalmente el tanque superficial— y sectores de Siglo XXI.

Noticia Destacada Lluvias y fallas eléctricas dejan sin agua a más de 15 colonias de Campeche

A ello se suman los problemas derivados de la interrupción de los equipos del Cárcamo Aeropuerto, que repercuten en San Arturo, Vicente Guerrero, Buena Vista, Samulá y la parte alta de Lázaro Cárdenas.

También enfrentan afectaciones los fraccionamientos San Cayetano, Villas Colosio, Villas Allende, Héroes de Chapultepec (FOVI), Bosques de Campeche y Prado, ampliando el número de zonas perjudicadas por las fallas eléctricas.

Ante el reclamo de las familias afectadas por el desabasto, personal del SMAPAC comenzó a distribuir agua potable mediante pipas en algunas colonias y fraccionamientos, con prioridad en los sectores con mayor necesidad. La medida funciona únicamente como atención temporal mientras persisten las fallas que mantienen limitado el bombeo y la distribución regular.

El SMAPAC notificó a la CFE para solicitar que atienda las irregularidades y restablezca de manera estable el servicio eléctrico. En el caso del pozo Santa Margarita, el reporte quedó registrado bajo el número W0403337648.

El organismo municipal advirtió que la recuperación del suministro de agua depende primero de que la CFE restablezca y estabilice la energía, pues solo después podrán reactivarse los equipos de bombeo y comenzar a recuperar gradualmente la presión en las tuberías.

Mientras persistan las fallas eléctricas, las familias de las zonas afectadas deberán continuar administrando sus reservas de agua, mientras las pipas funcionan como una solución provisional en tanto se normaliza el servicio.